«Прекратить помощь Украине»: в правительстве Италии вспыхнул конфликт

Джорджа Мэлони / © Associated Press

Реклама

Вицепремьер Италии Маттео Сальвини заявил о намерении добиваться прекращения помощи Украине. После этого премьер-министр Джорджа Мэлони позвонила ему и выразила недовольство его заявлениями.

Об этом сообщает La Repubblica.

Реклама

В воскресенье Маттео Сальвини был переизбран лидером ультраправой партии «Лига». После этого он заявил, что потребует от итальянского правительства прекратить помощь Украине. Кроме того, политик подверг сомнению использование средств, предположив, что часть денег могла попасть к коррумпированным чиновникам из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Реклама

В Европейском парламенте партия «Лига» входит в политическую группу «Патриоты за Европу» вместе с французским «Национальным объединением», которое возглавляет Марин Ле Пен. Сам Сальвини неоднократно выступал против предоставления Украине военной помощи.

В то же время правительство Джорджи Мэлони поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. После заявлений Сальвини премьер позвонила ему, выразила недовольство выдвинутым ультиматумом и предостерегла публичные конфликты между партнерами по коалиции.

Ранее сообщалось, что премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что поддержка Украины является не альтернативой мирному урегулированию, а единственным фактором, который делает его достижение возможным.

Мы ранее информировали, что Европейские страны постепенно приходят к согласию о необходимости принимать непосредственное участие в переговорах с Россией.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров