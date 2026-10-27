Астрологический прогноз на 27 октября

Обезьяна / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не подходит для новых начинаний любого рода — их результат будет совсем не тем, на который мы изначально рассчитываем.

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Символ дня: обезьяна.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: агат, аметист.

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За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасности не представляют, но могут затянуться надолго, а на их фоне могут обостриться существующие хронические заболевания.

Питание дня: можно садиться на диету, поститься и даже голодать, правда последний — радикальный — метод нужно применять после консультации с лечащим врачом.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически — она может привести к серьезным неприятностям, включая материальные потери.

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Магия и мистика дня: нельзя проводить серьезные — агрессивные — ритуалы, они могут привести к непредсказуемым последствиям.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ценный совет, который поможет избавиться от серьезной болезни

Табу дня: табу — любые вредные привычки, которые вредят здоровью.

Цитата дня: «Чтение хороших книг — это разговор с лучшими людьми прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли» (Рене Декарт).

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