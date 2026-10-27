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Астрологический прогноз на 27 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не подходит для новых начинаний любого рода — их результат будет совсем не тем, на который мы изначально рассчитываем.
Символ дня: обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.
Счастливые камни дня: агат, аметист.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, опасности не представляют, но могут затянуться надолго, а на их фоне могут обостриться существующие хронические заболевания.
Питание дня: можно садиться на диету, поститься и даже голодать, правда последний — радикальный — метод нужно применять после консультации с лечащим врачом.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически — она может привести к серьезным неприятностям, включая материальные потери.
Магия и мистика дня: нельзя проводить серьезные — агрессивные — ритуалы, они могут привести к непредсказуемым последствиям.
Сны дня: сны нынешней ночи могут дать ценный совет, который поможет избавиться от серьезной болезни
Табу дня: табу — любые вредные привычки, которые вредят здоровью.
Цитата дня: «Чтение хороших книг — это разговор с лучшими людьми прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли» (Рене Декарт).
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