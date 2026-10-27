«Припинити допомогу Україні»: в уряді Італії спалахнув конфлікт

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Реклама

Віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні заявив про намір домагатися припинення допомоги Україні. Після цього прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні зателефонувала йому та висловила невдоволення його заявами.

Про це повідомляє La Repubblica.

Реклама

У неділю Маттео Сальвіні переобрали лідером ультраправої партії «Ліга». Після цього він заявив, що вимагатиме від італійського уряду припинити допомогу Україні. Крім того, політик поставив під сумнів використання коштів, припустивши, що частина грошей могла потрапити до корумпованих посадовців з оточення президента України Володимира Зеленського.

Реклама

У Європейському парламенті партія «Ліга» входить до політичної групи «Патріоти за Європу» разом із французьким «Національним об’єднанням», яке очолює Марін Ле Пен. Сам Сальвіні неодноразово виступав проти надання Україні військової допомоги.

Водночас уряд Джорджі Мелоні підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Після заяв Сальвіні прем’єрка зателефонувала йому, висловила невдоволення висунутим ультиматумом і застерегла від публічних конфліктів між партнерами по коаліції.

Раніше повідомлялося, що прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що підтримка України є не альтернативою мирному врегулюванню, а єдиним чинником, який робить його досягнення можливим.

Ми раніше інформували, що Європейські країни поступово доходять згоди щодо необхідності брати безпосередню участь у переговорах із Росією.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів