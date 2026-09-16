«Лише наївні можуть так думати»: міністр оборони Італії зробив різку заяву про Росію

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав європейські країни зміцнювати власні оборонні можливості та продовжувати підтримку України.

Про це Крозетто заявив під час візиту до Польщі 15 вересня, повідомляє «Польське радіо».

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Італійський міністр зазначив, що Рим розглядає підтримку України як питання державного інтересу всієї Європи. Водночас Італія вважає важливою підтримку Польщі, адже саме її територія є частиною східного кордону Європейського Союзу та НАТО.

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«Лише наївні можуть думати, що Росія зупиниться в Україні. Якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу», — пояснив міністр.

Крозетто наголосив, що нинішня Росія суттєво відрізняється від тієї держави, яку Європа знала десять років тому.

«Тому Європа має розбудовувати спроможності зі стримування та оборони на найвищому рівні», — додав італійський міністр.

Крім того, Крозетто заявив про готовність Італії підтримати польський уряд у розбудові мережі паливопроводів у Польщі та інших країнах регіону. За його словами, така інфраструктура сприятиме покращенню військової логістики та посиленню оборонних можливостей усього Альянсу.

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Раніше повідомлялося, що російські гібридні атаки на країни НАТО стають частішими та небезпечнішими, а в Альянсі попереджають про ризик подальшої ескалації.

Ми раніше інформували, що у Литві повідомили про знищення безпілотника, який увійшов у повітряний простір країни.

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