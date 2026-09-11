США вимагають від союзників знищити МКС: у НАТО назвали заяву Вашингтона «шокуючою»

Білий дім / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки намагалися залучити союзників по НАТО до кампанії із «систематичного розформування» Міжнародного кримінального суду.

Про це пише Politico із посиланням на дипломатів.

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За словами трьох дипломатів, у середині липня під час закритої зустрічі 32 послів країн НАТО у Брюсселі представник США Метью Вітакер звернувся до держав Альянсу із закликом допомогти розформувати МКС та вийти з Римського статуту — документа, на якому ґрунтується діяльність суду.

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Вітакер завершив свій виступ словами: «Ми будемо пильно стежити за тим, хто стоїть на боці Америки».

Як зазначає видання, тиск Вашингтона на союзників пов’язаний із побоюваннями США, що американські посадовці можуть постати перед МКС за військові злочини. Ці дії є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа проти міжнародних інституцій та правил, які, на думку Вашингтона, обмежують свободу дій Сполучених Штатів.

Паралельно з виступом Вітакера представництво США надіслало делегаціям НАТО документ, у якому йшлося про намір Вашингтона систематично знищувати потенціал МКС.

«Ми наполегливо вимагаємо, щоб ви негайно вжили заходів для виходу з організації», — йдеться в документі, який опинився у розпорядженні Politico.

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У ньому також містився заклик до союзників оцінити загрозу, яку МКС становить для їхніх країн, «публічно засудити» суд за «перевищення повноважень» та негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку цієї інституції.

Водночас НАТО не є підписантом Римського статуту. До МКС входять усі країни Альянсу, крім Туреччини та США.

Один із дипломатів НАТО назвав заклики Вашингтона вийти з МКС «досить шокуючими». Інший дипломат сказав, що це «було розчаруванням».

За їхніми словами, після зауважень Вітакера, які стали додатковим пунктом порядку денного зустрічі, Франція та Нідерланди виступили на захист Міжнародного кримінального суду та висловили незгоду з американською ініціативою.

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Делегація США в НАТО не відповіла на запит Politico щодо коментаря. Французька сторона також відмовилася від коментарів, однак наголосила на «непохитній підтримці МКС» з боку Франції.

Делегація Нідерландів послалася на заяву міністра закордонних справ країни, який заявив, що Нідерланди «повністю» підтримують МКС.

Американські представники, як зазначається, порушували питання МКС і під час двосторонніх переговорів із європейськими країнами. Водночас Держдепартамент США пообіцяв «посилити нагляд за країнами, які відмовляються засудити фальшиву владу МКС, водночас покладаючись на американську допомогу».

На тиск із боку США відреагував речник МКС.

«Суд, як і раніше, зосереджений на виконанні свого мандата неупереджено, незалежно та відповідно до Римського статуту в інтересах жертв та в інтересах справедливості. Попри спроби перешкодити його роботі, МКС залишається непохитним і стійким», — заявив він.

Журналісти зазначають, що тиск на МКС відбувається, зокрема, на тлі американської ініціативи «НАТО 3.0». Вона передбачає, що Європа та Канада мають взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, тоді як внесок Вашингтона у військовий потенціал та видатки Альянсу переглядатиметься.

Крім того, минулого місяця країнам НАТО надіслали анкету з проханням висловити позицію щодо зовнішньої політики США, зокрема на Близькому Сході. Деякі держави сприйняли це як спробу змусити союзників приєднатися до загальної лінії Вашингтона в обмін на захист з боку Сполучених Штатів.

Водночас двоє дипломатів НАТО вважають, що Вашингтон навряд чи намагався таким чином безпосередньо змусити союзників погодитися з вимогою щодо МКС. За їхніми словами, це питання порушили як другорядний пункт ширшої дискусії.

Однак дипломати визнали, що обговорювати цю тему в межах НАТО «значно чутливіше», ніж в інших дипломатичних колах, оскільки Сполучені Штати є фактичним лідером Альянсу.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа має намір домогтися фактичного демонтажу Міжнародного кримінального суду.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп видав указ про застосування санкцій до Міжнародного кримінального суду за розгляд справ про воєнні злочини проти прем’єр-міністра Ізраїлю та його колишнього міністра оборони.

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