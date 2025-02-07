Трамп запровадив санкції проти МКС: названа причина

Президент США Дональд Трамп видав указ про застосування санкцій до Міжнародного кримінального суду за розгляд справ про воєнні злочини проти прем’єр-міністра Ізраїлю та його колишнього міністра оборони.

Про це пише The Hill.

Трамп звинуватив МКС у "нелегітимних і безпідставних діях" проти Ізраїлю та США.

"Жодна країна ніколи не визнавала юрисдикцію МКС, і обидві країни є успішними демократіями з військовими, які суворо дотримуються законів війни", — написав Трамп в наказі.

Трамп видав наказ невдовзі після зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Вашингтоні, округ Колумбія.

Нагадаємо, що минулої весни Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта за звинуваченнями у використанні голоду як зброї війни в Секторі Гази на тлі більш ніж 15-місячної війни Ізраїлю проти ХАМАС.

МКС також видав ордер на арешт військового командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа як одного з відповідальних за планування нападу групи 7 жовтня 2023 року на Ізраїль, який спровокував війну в Газі. ХАМАС під час штурму в жовтні вбив приблизно 1200 осіб і взяв у заручники 250 осіб.

"Сполучені Штати накладуть відчутні та значні наслідки на тих, хто відповідальний за порушення МКС", — йдеться в наказі, у якому говориться, що "посадовці, співробітники та агенти МКС, а також їхні найближчі родичі" знаходяться під загрозою блокування власності та активів і призупинення в’їзду до США.

Законодавці, які підтримують Ізраїль, критикували Міжнародний кримінальний суд за надмірність, заявляючи, що суд не має юрисдикції, оскільки Ізраїль не є учасником договору суду, — Римського статуту. Ці законодавці разом з Ізраїлем стверджують, що його система правосуддя достатньо надійна, щоб розслідувати звинувачення у воєнних злочинах і переслідувати їх.

Нагадаємо, що раніше Палата представників США ухвалила санкції проти Міжнародного кримінального суду у відповідь на ордер Нетаньягу. Переслідування МКС Нетаньягу викликало негативну реакцію з боку республіканців і демократів у Конгресі. Очікується, що Сенат під керівництвом Республіканської партії наступним розгляне законопроєкт.

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