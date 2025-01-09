У Польщі ухвалили важливе рішення щодо можливого арешту Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, щодо якого діє ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду за звинуваченнями у воєнних злочинах у Секторі Гази, зможе безпечно відвідати Польщу для участі в заходах з нагоди 80-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

В цьому запевнив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє агентство PAP.

“З одного боку, у нас є ордер Міжнародного суду, а з іншого боку, для мене від самого початку було очевидно, що прем’єр-міністр Ізраїлю, президент Ізраїлю чи будь-який інший представник держави Ізраїль повинен мати повні права та відчуття безпеки, якщо він відвідає концтабір Аушвіц, особливо в річницю. Ось чому я попросив міністра юстиції та міністра закордонних справ підготувати резолюцію і працювати над нею протягом кількох днів”, – заявив у четвер, 9 січня, очільник польського уряду.

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Зрештою уряд Польщі ухвалив резолюцію, в якій заявив, що забезпечить вільну та безпечну участь найвищих представників Ізраїлю в заходах до 80-ї річниці визволення табору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

“Забезпечення безпечної участі лідерів Ізраїлю в урочистостях 27 січня 2025 року уряд Польщі розглядає як частину вшанування єврейської нації, мільйони доньок і синів якої стали жертвами Голокосту, вчиненого Третім Рейхом”, – йдеться у повідомленні канцелярії прем'єр-міністра.

Водночас Дональд Туск наголосив, що ця постанова уряду стосується винятково святкування річниці визволення Аушвіца.

“Для нас також дуже важливо, щоб Польща не була серед тих країн, які відкрито й демонстративно хочуть нехтувати рішенням міжнародних трибуналів. Для нас міжнародний правопорядок, зокрема повага до рішень міжнародних трибуналів, має першочергове значення”, – сказав він.

Пізніше Туск заявив, що за інформацією посольства, Ізраїль на церемонії представлятиме міністр освіти.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський у коментарі польській газеті Rzeczpospolitа заявив, що в разі прибуття прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу до Польщі він буде заарештований відповідно до зобов'язань країни перед Міжнародним кримінальним судом (МКС).

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