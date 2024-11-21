МКС видав ордер на арешт прем'єра та ексміністра оборони Ізраїлю

У суді заявили про підстави вважати, що Нетаньягу та Галлант скоїли воєнний злочин у вигляді голоду як методу ведення війни та злочини проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших негуманних дій.

Міжнародний кримінальний суд видав 21 листопада ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони країни Йоава Галланта.

Про це повідомляється на Х-сторінці суду.

"Палата попереднього провадження МКС відхиляє оскарження держави Ізраїль щодо юрисдикції та видає ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта", – йдеться у дописі.

В МКС заявили про наявність усіх розумних підстав вважати, що Нетаньягу та Галлант скоїли воєнний злочин у вигляді голоду як методу ведення війни та злочини проти людяності у вигляді вбивств, переслідувань та інших негуманних дій.

У суді стверджують, що знайшли розумні підстави вважати, що прем’єр та ексміністр оборони Ізраїлю свідомо позбавили цивільне населення Гази основних засобів, включно з їжею, водою, пальним та медичною допомогою, порушивши міжнародне гуманітарне право.

Повідомляється, що такі дії створили небезпечні для життя умови, що призвело до загибелі цивільного населення від недоїдання та зневоднення. Збій у постачанні медикаментів також спричинив надзвичайні страждання, включно з операціями без анестезії.

Як стверджує МКС, він з’ясував, що рішення дозволити обмежену гуманітарну допомогу часто були умовними та недостатніми для полегшення жахливого стану Гази. Передбачувані дії, які ігнорували міжнародні попередження, були частиною систематичного нападу на цивільних, заявив суд.

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан ще у травні 2024 року запросив ордери на арешт Нетаньягу, Галанта та трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.

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