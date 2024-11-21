МУС выдал ордер на арест премьера и экс-министра обороны Израиля

В суде заявили об основаниях полагать, что Нетаньяху и Галлант совершили военное преступление в виде голода как метода ведения войны и преступления против человечности в виде убийств, преследований и других негуманных действий.

Международный уголовный суд выдал 21 ноября ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галланта.

Об этом сообщается на Х-странице суда.

"Палата предварительного производства МКС отклоняет обжалование государства Израиль по поводу юрисдикции и выдает ордера на арест Беньямина Нетаньяху и Йоава Галланта", – говорится в сообщении.

В МУС заявили о наличии всех разумных оснований полагать, что Нетаньяху и Галлант совершили военное преступление в виде голода как метода ведения войны и преступления против человечности в виде убийств, преследований и других негуманных действий.

В суде утверждают, что нашли разумные основания полагать, что премьер и экс-министр обороны Израиля сознательно лишили гражданское население Газы основных средств, включая пищу, воду, топливо и медицинскую помощь, нарушив международное гуманитарное право.

Сообщается, что такие действия создали опасные для жизни условия, что привело к гибели гражданского населения от недоедания и обезвоживания. Сбой в поставке медикаментов также привел к чрезвычайным страданиям, включая операции без анестезии.

Как утверждает МУС, он выяснил, что решение разрешить ограниченную гуманитарную помощь часто было условным и недостаточным для облегчения ужасного состояния Газы. Предполагаемые действия, игнорировавшие международные предупреждения, были частью систематического нападения на гражданских, заявил суд.

Напомним, главный прокурор МУС Карим Хан еще в мае 2024 года запросил ордера на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС.

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