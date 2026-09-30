Украинец и россиянин были на борту FlyDubai, но все обернулось неожиданно: новые детали резни на самолете

Самолет / © Pexels

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На борту самолета FlyDubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив с более 170 израильтянами, произошла чрезвычайная ситуация: в кабине пилотов произошла потасовка. Через полчаса после сигнала похищения лайнер отклонился от маршрута и экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

Об этом пишет Israel Hayom.

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Согласно оценкам израильских чиновников, инцидент расценивается как попытка теракта. Второй пилот, гражданин Омана, пытался захватить управление лайнером и намеренно направить его на падение. Ему противостоял капитан судна, гражданин ОАЭ.

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По имеющимся данным, власти исключили стандартный сценарий похищения, а саудовские стражи порядка допрашивают подозреваемого. Ключевую роль в предотвращении катастрофы сыграл внештатный дополнительный экипаж — находившиеся на борту граждане Украины и России как пассажиры.

Они вмешались в ситуацию и безопасно посадили самолет на территории Саудовской Аравии. К потасовке также присоединились пассажиры-израильтяне. Все экипажи авиакомпании FlyDubai были направлены на дополнительную проверку биографических данных.

Эвакуация пассажиров и реакция властей Израиля

В свою очередь, Воздушные силы Израиля готовят спасательные самолеты. Израильское правительство планирует направить эвакуационный рейс для возвращения своих граждан после получения соответствующего разрешения от Эр-Рияда.

В Офисе Премьер-министра Израиля сообщили, что Биньямин Нетаньяху лично следил за ситуацией и провел консультации. Там заверили, что инцидент под контролем, а власти делают все возможное для безопасного возвращения пассажиров домой.

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Что рассказали очевидцы о драке в кабине пилотов FlyDubai

«Это было 40 напряженных минут. Радостно, что самолет приземлился и мы надеемся получить правдивую информацию о состоянии пассажиров, а не слухи в группах WhatsApp», — сказал Офир Шпигель, сын пассажирки рейса.

Шпигель добавил, что во время инцидента власти не предоставляли семьям оперативную информацию и с ними никто не связывался. Также он рассказал, что его мать провела двухнедельный отпуск в ОАЭ, имеет большой опыт и семья очень ждет его возвращения.

После приземления мать Шпигеля подтвердила, что все пассажиры в безопасности, хотя атмосфера на борту оставалась крайне напряженной.

«Мы поняли, что пилоты потеряли управление», — вспомнила пассажирка момент, когда самолет начал внезапно терять высоту.

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По словам пассажирки, один из пилотов получил тяжелые ножевые ранения во время драки, а на некоторых людях в салоне была запятнана кровью одежда. Она добавила, что сейчас с ними все хорошо и они стремятся как можно быстрее вернуться домой.

Драка в кабине пилотов FlyDubai — последние новости

Напомним, на рассвете 30 сентября самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив с более чем 170 пассажирами, едва не стал жертвой теракта. Экипаж подал сигнал о захвате судна, после чего Израиль немедленно поднял истребители.

Пассажиры рассказали местному телевидению о пережитом ужасе. По словам одной из женщин, в салоне внезапно подняли крик, а дверь кабины пилотов оказалась открытой. Внутри были следы крови, а один из пилотов был ранен складным ножом.

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