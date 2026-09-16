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- Украина
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Российский дрон попал в поезд с пассажирами: огонь охватил вагоны — первые детали
По информации компании, среди пассажиров и пострадавших нет.
Утром среды, 16 сентября, российский дрон попал в пассажирский поезд №122 «Киев — Николаев».
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
По информации компании, среди пассажиров и пострадавших нет.
«Благодаря заблаговременному предупреждению мониторинговой команды „Укрзализныци“ локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы. Все целы», — говорится в заявлении.
Компания вместе с Николаевской ОВА для пассажиров организует автобусные трансферы.
В Сети публикуют кадры с места атак. На кадрах видно, что после попадания вспыхнул пожар, а в небо вздымается густой черный дым.
Из соображений безопасности редакция не публикует кадры.
Атаки РФ по украинской железной дороге — последние новости
Напомним, 13 сентября российские оккупанты нанесли удар по пассажирскому поезду «Киев — Варшава» всего в двух километрах от границы с Польшей. Среди пассажиров находились американские и европейские делегации. В частности, были представители Европы и бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россия могла знать о составе находившейся в поезде делегации.
В России цинично оправдали обстрелы по поездам с гражданскими. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили, что наносят удары по пассажирским поездам, и те вроде бы везут военные грузы из Европы.