Шахед / © Associated Press

Реклама

Утром среды, 16 сентября, российский дрон попал в пассажирский поезд №122 «Киев — Николаев».

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Реклама

По информации компании, среди пассажиров и пострадавших нет.

Реклама

«Благодаря заблаговременному предупреждению мониторинговой команды „Укрзализныци“ локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы. Все целы», — говорится в заявлении.

Компания вместе с Николаевской ОВА для пассажиров организует автобусные трансферы.

В Сети публикуют кадры с места атак. На кадрах видно, что после попадания вспыхнул пожар, а в небо вздымается густой черный дым.

Из соображений безопасности редакция не публикует кадры.

Реклама

Атаки РФ по украинской железной дороге — последние новости

Напомним, 13 сентября российские оккупанты нанесли удар по пассажирскому поезду «Киев — Варшава» всего в двух километрах от границы с Польшей. Среди пассажиров находились американские и европейские делегации. В частности, были представители Европы и бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что Россия могла знать о составе находившейся в поезде делегации.

В России цинично оправдали обстрелы по поездам с гражданскими. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили, что наносят удары по пассажирским поездам, и те вроде бы везут военные грузы из Европы.

Новости партнеров

Новости партнеров