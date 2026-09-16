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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

Хек запеченный в маринаде

Рыба получается ароматной, а нежный маринад на основе соевого соуса и кетчупа делает ее очень сочной.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
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Хек запеченный в маринаде

Хек запеченный в маринаде / © Credits

Блюдо отлично сочетается с картофелем или овощным салатом.

Ингредиенты

хек замороженный
800 г
соевый соус
50 мл
кетчуп
2 ст. л.
растительное масло
50 мл
приправа к рыбе
перец черный молотый
соль

  1. Хек почистите, удалите внутренности, плавники, хорошо помойте под проточной водой и сделайте неглубокие надрезы.

  2. Для маринада: в миске смешайте соевый соус, кетчуп, растительное масло, приправу к рыбе, перец черный молотый и соль.

  3. Обмажьте рыбу со всех сторон и оставьте мариноваться на 1-2 часа.

  4. Выложите рыбу на противень и запекайте при 180 градусах 35-40 минут.

Советы:

  • Кетчуп можно заменить томатным соком.

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