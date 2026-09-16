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Хек запеченный в маринаде
Рыба получается ароматной, а нежный маринад на основе соевого соуса и кетчупа делает ее очень сочной.
Блюдо отлично сочетается с картофелем или овощным салатом.
Ингредиенты
- хек замороженный
- 800 г
- соевый соус
- 50 мл
- кетчуп
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 50 мл
- приправа к рыбе
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- перец черный молотый
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- соль
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Хек почистите, удалите внутренности, плавники, хорошо помойте под проточной водой и сделайте неглубокие надрезы.
Для маринада: в миске смешайте соевый соус, кетчуп, растительное масло, приправу к рыбе, перец черный молотый и соль.
Обмажьте рыбу со всех сторон и оставьте мариноваться на 1-2 часа.
Выложите рыбу на противень и запекайте при 180 градусах 35-40 минут.
Советы:
Кетчуп можно заменить томатным соком.
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