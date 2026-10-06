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Печенье "Ракушки" с безе: рецепт нежного десерта
Хрустящее песочное тесто, нежная белковая начинка и легкая сахарная пудра сверху — печенье «Ракушки», которое также называют «Крыльями ангела», буквально тает во рту.
Есть рецепты, напоминающие домашнюю выпечку из детства: простые, уютные и проверенные временем, «Ракушки» — как раз из таких. Печенье готовят из песочного теста на сливочном масле, желтках и сметане, а внутри скрывается сладкая белковая начинка, похожая на нежное безе. Подобные варианты этого рецепта давно появляются в украинских кулинарных источниках под разными названиями и с небольшими изменениями в пропорциях, и именно об этом рецепте рассказали на странице Nata.cooking.
Ингредиенты
Для теста
мука — 200 г
сливочное масло — 100 г
желтки — 2 шт.
сметана — около 50 г
соль — щепотка
Для начинки
яйца — 2 шт.
соль — щепотка
лимонная кислота — щепотка
сахар — 120 г
кукурузный крахмал — 1 ч. л. с горкой
Для подачи понадобится немного сахарной пудры.
Приготовление
Сначала приготовьте тесто, холодное сливочное масло перетрите с мукой до состояния мелкой крошки.
Добавьте соль, желтки, сметану и быстро замесите однородное мягкое тесто.
Разделите его на одинаковые шарики, в этом варианте получается около 15 штук по 25 г.
Накройте пленкой и поставьте в холодильник примерно на час.
Тем временем приготовьте начинку, белки комнатной температуры взбивайте с щепоткой соли и лимонной кислоты, постепенно добавляя сахар.
Когда масса станет густой и устойчивой, добавьте кукурузный крахмал и осторожно перемешайте. Важный момент: посуда для взбивания должна быть абсолютно чистой и сухой.
Охлажденные шарики теста поочередно тонко раскатайте.
В центр выложите немного белковой начинки, защипните края и придайте печенью характерную форму «ракушки» или «крыльев ангела».
Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 10–12 мин в режиме «верх-низ», без конвекции.
Готовое печенье должно слегка подрумяниться.
Когда оно полностью остынет, обильно посыпьте сахарной пудрой.
«Ракушки» — как раз тот случай, когда из нескольких простых продуктов получается десерт с «вау» эффектом. Печенье получается рассыпчатым и воздушным, с нежной сладкой начинкой внутри.