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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
232
Время на прочтение
2 мин

Печенье "Ракушки" с безе: рецепт нежного десерта

Хрустящее песочное тесто, нежная белковая начинка и легкая сахарная пудра сверху — печенье «Ракушки», которое также называют «Крыльями ангела», буквально тает во рту.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Печенье «Ракушки» с безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Печенье «Ракушки» с безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Есть рецепты, напоминающие домашнюю выпечку из детства: простые, уютные и проверенные временем, «Ракушки» — как раз из таких. Печенье готовят из песочного теста на сливочном масле, желтках и сметане, а внутри скрывается сладкая белковая начинка, похожая на нежное безе. Подобные варианты этого рецепта давно появляются в украинских кулинарных источниках под разными названиями и с небольшими изменениями в пропорциях, и именно об этом рецепте рассказали на странице Nata.cooking.

Печенье «Ракушки» из безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Печенье «Ракушки» из безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Ингредиенты

Для теста

  • мука — 200 г

  • сливочное масло — 100 г

  • желтки — 2 шт.

  • сметана — около 50 г

  • соль — щепотка

Для начинки

  • яйца — 2 шт.

  • соль — щепотка

  • лимонная кислота — щепотка

  • сахар — 120 г

  • кукурузный крахмал — 1 ч. л. с горкой

Для подачи понадобится немного сахарной пудры.

Печенье «Ракушки» из безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Печенье «Ракушки» из безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Приготовление

  1. Сначала приготовьте тесто, холодное сливочное масло перетрите с мукой до состояния мелкой крошки.

  2. Добавьте соль, желтки, сметану и быстро замесите однородное мягкое тесто.

  3. Разделите его на одинаковые шарики, в этом варианте получается около 15 штук по 25 г.

  4. Накройте пленкой и поставьте в холодильник примерно на час.

  5. Тем временем приготовьте начинку, белки комнатной температуры взбивайте с щепоткой соли и лимонной кислоты, постепенно добавляя сахар.

  6. Когда масса станет густой и устойчивой, добавьте кукурузный крахмал и осторожно перемешайте. Важный момент: посуда для взбивания должна быть абсолютно чистой и сухой.

  7. Охлажденные шарики теста поочередно тонко раскатайте.

  8. В центр выложите немного белковой начинки, защипните края и придайте печенью характерную форму «ракушки» или «крыльев ангела».

  9. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

  10. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 10–12 мин в режиме «верх-низ», без конвекции.

  11. Готовое печенье должно слегка подрумяниться.

  12. Когда оно полностью остынет, обильно посыпьте сахарной пудрой.

«Ракушки» — как раз тот случай, когда из нескольких простых продуктов получается десерт с «вау» эффектом. Печенье получается рассыпчатым и воздушным, с нежной сладкой начинкой внутри.

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