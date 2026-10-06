Печенье "Ракушки" с безе: рецепт нежного десерта

Печенье «Ракушки» с безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Реклама

Есть рецепты, напоминающие домашнюю выпечку из детства: простые, уютные и проверенные временем, «Ракушки» — как раз из таких. Печенье готовят из песочного теста на сливочном масле, желтках и сметане, а внутри скрывается сладкая белковая начинка, похожая на нежное безе. Подобные варианты этого рецепта давно появляются в украинских кулинарных источниках под разными названиями и с небольшими изменениями в пропорциях, и именно об этом рецепте рассказали на странице Nata.cooking.

Печенье «Ракушки» из безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Ингредиенты

Для теста

мука — 200 г

сливочное масло — 100 г

желтки — 2 шт.

сметана — около 50 г

соль — щепотка

Для начинки

яйца — 2 шт.

соль — щепотка

лимонная кислота — щепотка

сахар — 120 г

кукурузный крахмал — 1 ч. л. с горкой

Для подачи понадобится немного сахарной пудры.

Реклама

Печенье «Ракушки» из безе tiktok.com/@baking.and.more4u

Приготовление

Сначала приготовьте тесто, холодное сливочное масло перетрите с мукой до состояния мелкой крошки. Добавьте соль, желтки, сметану и быстро замесите однородное мягкое тесто. Разделите его на одинаковые шарики, в этом варианте получается около 15 штук по 25 г. Накройте пленкой и поставьте в холодильник примерно на час. Тем временем приготовьте начинку, белки комнатной температуры взбивайте с щепоткой соли и лимонной кислоты, постепенно добавляя сахар. Когда масса станет густой и устойчивой, добавьте кукурузный крахмал и осторожно перемешайте. Важный момент: посуда для взбивания должна быть абсолютно чистой и сухой. Охлажденные шарики теста поочередно тонко раскатайте. В центр выложите немного белковой начинки, защипните края и придайте печенью характерную форму «ракушки» или «крыльев ангела». Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 10–12 мин в режиме «верх-низ», без конвекции. Готовое печенье должно слегка подрумяниться. Когда оно полностью остынет, обильно посыпьте сахарной пудрой.

«Ракушки» — как раз тот случай, когда из нескольких простых продуктов получается десерт с «вау» эффектом. Печенье получается рассыпчатым и воздушным, с нежной сладкой начинкой внутри.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров