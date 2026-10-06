Певец-предатель родом из Киева выслужился перед оккупантами и цинично порадовался полученному от них "званию"

Джанго

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Певец-предатель родом из Киева Джанго, настоящее имя которого Алексей Поддубный, выслужился перед оккупантами и цинично порадовался полученному от них «званию».

Музыкант еще в 2014 году продемонстрировал свои антиукраинские взгляды и дал понять, что является ярым сторонником захватнической политики РФ. С тех пор он активно подыгрывал российской пропаганде и выдавал разные порции ерунды об Украине. И вот Джанго получил такую себе благодарность от оккупантов.

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Певцу-предателю присвоили звание «заслуженного артиста ДНР». Награждение состоялось на так называемом «празднике» — дне воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ. Между тем скандальный Джанго не упустил возможности, чтобы в очередной раз подыграть пропаганде. Во время получения «звания» он напомнил, как яро поддерживает захватническую политику РФ, как ездит на Донбасс. Правда, говоря о так называемом «воссоединении» РФ и «ДНР» он почему-то решил не прибегать к конкретике, а назвал это «этими событиями».

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Джанго

«Начал я ездить на Донбасс с 2015 года. Первый концерт прошел в Луганске. Тогда началось мое непосредственное столкновение с нашими этими событиями, о которых сегодня идет речь. Это часть истории русской. Не зная своей истории, вы не знаете вообще в принципе, что происходит», — выдал Джанго, который, очевидно, сам плохо знает историю страны, в которой родился.

Что известно о позиции Джанго и как он поддерживает Россию

Свои антиукраинские взгляды Джанго продемонстрировал еще в июле 2014 года, когда начал публично продвигать российские нарративы, что «Украина воюет против своего народа». С 2015 года скандальный певец начал активно посещать оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, где участвовал в пропагандистских мероприятиях. Поэтому исполнитель оказался в базе сайта «Миротворец».

Когда началась полномасштабная война в Украине, то преступления оккупантов вообще не изменили позиции Джанго. Он поддержал действия россиян и призвал к захвату украинских территорий. Наконец, в апреле 2024 года скандальный певец поплатился за свою позицию. СБУ объявила ему подозрение за пропаганду войны и оправдывание агрессии РФ. В декабре 2024-го музыканта заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, певица Ани Лорак тоже предала Украину и, несмотря на войну, осталась в России. Недавно продюсер Юрий Квеленков раскрыл истинную причину выезда скандальной артистки в РФ.

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