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С какими болезнями могут не взять в армию в 2026 году: что решает ВЛК
Один и тот же диагноз не всегда означает одинаковый вывод ВЛК. Комиссия учитывает тяжесть болезни, течение, осложнения и то, насколько состояние человека отвечает критериям расписания болезней.
Во время прохождения военно-врачебной комиссии сам диагноз еще не определяет, признают ли человека пригодным или непригодным к военной службе. ВЛК учитывает течение заболевания, степень нарушения функций организма, наличие осложнений и соответствие состояния критериям расписания болезней.
Именно поэтому два человека с одинаковым диагнозом могут получить разные выводы ВЛК, объясняет «Судебно-юридическая газета».
Военно-врачебная экспертиза проводится в соответствии с приказом Министерства обороны Украины №402 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины». По состоянию на 5 октября 2026 действует редакция от 22 августа 2025 года.
Выводы комиссии формируются с учетом расписания болезней, объяснений применения его статей и дополнительных требований к состоянию здоровья.
Какие болезни учитывает ВЛК
Расписание включает широкий перечень заболеваний и состояний. Среди них:
инфекционные и паразитарные заболевания;
новообразование;
болезни крови и кроветворных органов;
эндокринные заболевания и нарушение обмена веществ;
психические и поведенческие расстройства;
заболевание нервной системы;
нарушение зрения и слуха;
болезни сердечно-сосудистой системы;
заболевания органов дыхания и пищеварения;
болезни кожи;
патологии позвоночника, суставов и другого опорно-двигательного аппарата
К примеру, статья 12 Расписания касается заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений иммунной системы. Статья 13 включает эндокринные заболевания, в частности патологии щитовидной железы и сахарный диабет.
Отдельные статьи определяют критерии для психических расстройств, заболеваний нервной системы, нарушений зрения и слуха. В частности, статья 36 касается потери слуха и других нарушений слуховой функции, а статья 37 – состояний после острых заболеваний уха или оперативного лечения.
Почему одного диагноза недостаточно
Для ВЛК важно не только название заболевания, но и то, насколько оно влияет на функции организма.
Показательный пример – болезни сердечно-сосудистой системы. Статья 38 включает, в частности, кардиомиопатию, нарушение сердечного ритма и проводимости, поражение клапанов и другие патологии.
Если заболевание повлекло за собой сердечную недостаточность IIБ–III стадии, может быть предусмотрено признание человека непригодным к военной службе с исключением из военного учета.
При сердечной недостаточности I–IIА стадии вывод может быть другим. Человека могут признать пригодным для службы в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистике, связи, оперативном обеспечении или охране.
Такой принцип применяется и к другим заболеваниям: решающими являются тяжесть состояния, степень нарушения функций и подтверждающие это медицинские документы.
Что теперь вместо «ограниченно годен»
После законодательных изменений статус «ограниченно пригодный к военной службе» больше не используется как частный вывод ВЛК.
В зависимости от состояния здоровья комиссия может определить человека пригодным, непригодным с исключением из военного учета или пригодным к службе только в определенных воинских частях и подразделениях. Для некоторых заболеваний также предусмотрена временная непригодность.
Какие документы взять на ВЛК
На комиссию следует подготовить все документы, подтверждающие не только диагноз, но и степень нарушения функций организма.
В частности, это паспорт и военно-учетный документ, направление на ВЛК, медицинская карточка и выдержки из нее, выписки из стационара, выводы профильных врачей, результаты МРТ, КТ, УЗИ, рентгена, ЭКГ, ЭхоКГ, спирометрии и лабораторных исследований.
Также следует иметь документы о перенесенных операциях, травмах, госпитализации и реабилитации, постоянном приеме лекарств, инсулинотерапии и сопутствующих заболеваниях.
Оригиналы желательно брать для осмотра, а копии - для добавления материалов ВЛК.
Что делать, если ВЛК не учла болезнь
Если человек не согласен с заключением ВЛК районного или городского ТЦК и СП, решение можно обжаловать в соответствующую областную ВЛК. Гражданин также может быть направлен на осмотр в высшую комиссию.
Решение региональной ВЛК можно обжаловать в Центральную военно-врачебную комиссию или в суде.
Если жалобу признают обоснованной, высшая ВЛК может пересмотреть заключение или направить человека на контрольное обследование и повторное медицинское освидетельствование.
Поэтому перед прохождением комиссии важно знать не только свой диагноз, но статью Расписания болезней, по которой его оценивают, и иметь документы, подтверждающие реальное влияние заболевания на состояние здоровья.
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