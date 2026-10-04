Мобилизация в Украине: кому бронирование не дадут ни при каких обстоятельствах

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине право бронирования от мобилизации имеют не все работники критически важных предприятий. На получение отсрочки влияют условия трудоустройства, военный учет и другие основания для отсрочки.

О том, кто может претендовать на бронирование и какие военно-учетные специальности делают невозможным его получение, рассказывает ТСН.ua.

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Кто может получить бронирование от мобилизации

Даже если у предприятия статус критически важного и право бронировать работников, это не означает, что отсрочку сможет получить весь его персонал. Для этого необходимо удовлетворять нескольким требованиям.

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Прежде всего, человек должен быть официально трудоустроен по трудовому договору или контракту. Работа по гражданско-правовому соглашению не дает права на бронирование. Это касается, в частности, ФЛП, сотрудничающих с компаниями по таким договорам, а также гиг-специалистов.

Кроме того, кандидат на бронирование должен иметь статус военнообязанного и состоять на военном учете. Поэтому предприятие не может включить в списки людей, не имеющих соответствующего военно-учетного статуса.

В то же время, предыдущая военная служба не является обязательным условием для получения бронирования. Однако отсутствие должного военного учета на практике может стать причиной отказа.

Кому не дадут бронирование из-за другой отсрочки

Еще одно ограничение касается военнообязанных, уже имеющих действующую отсрочку от мобилизации по другому основанию.

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В частности, предприятие не сможет забронировать работника, уже пользующегося отсрочкой через обучение на дневной форме, самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка или содержание детей-сирот.

Законодательство не предусматривает одновременного оформления нескольких отсрочек для одного человека. Это ограничение, в частности, упоминается в письме Министерства экономики от 8 марта 2022 г. № 2714-20/9420-03.

Какие военные специальности не позволяют получить бронирование

Отдельным препятствием для бронирования есть наличие у работника дефицитной военно-учетной специальности. Даже официальное трудоустройство на критически важном предприятии не гарантирует такому человеку отсрочку.

Список специальностей, для которых действует соответствующее ограничение, приведен в письме Министерства обороны от 11 марта 2022 года № 220/1469.

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В частности, бронирование не предусмотрено для таких специалистов:

Операторы боевых машин пехоты — код 121.

Операторы боевых машин десанта — код 122.

Танкисты средних танков — код 113.

Танкисты танков с ракетно-пушечным вооружением — код 117.

Специалисты по орудиям калибра 152 мм — код 133.

Специалисты по самоходным орудиям калибра 152 мм — код 134.

Специалисты из самоходных орудий калибра от 76 до 130 мм — код 136.

Специалисты по противотанковым орудиям — код 137.

Снайперы — код 110.

Специалисты по радиотехническим средствам управления оперативно-тактическими ракетами — код 065.

Специалисты по радиотехническим средствам управления зенитными ракетами малого действия код 071.

Военно-учетную специальность работника работодатель может проверить по его военному билету.

Какие документы нужны для бронирования

Для оформления бронирования руководство предприятия должно подготовить необходимые документы и подать предложения по работникам.

В частности, в сопроводительное письмо нужно добавить копию приказа о принятии конкретного работника на работу или копию его трудового договора.

Также необходима копия протокола собрания компании, на котором избрали руководителя, подающего документы на бронирование.

После проверки документов Министерство экономики Украины принимает решение о бронировании и определяет срок отсрочки. В то же время, она не может предоставляться более чем на шесть месяцев.

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