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Категория
Эксклюзив ТСН
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Грозит ли Украине миграция и массовая безработица: эксперты поразили своим прогнозом в связи с ударами России

Почему рынок труда в Украине переживет самый тяжелый кризис за время войны: экономисты поразили своим прогнозом.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Экономисты представили прогноз по безработице в Украине

Экономисты представили прогноз по безработице в Украине / © ТСН

До конца года рынок труда Украины переживет самый тяжелый шок за все время войны. Такое мнение высказал глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Полная остановка гигантских заводов и «эффект домино»

По словам Андрея Забловского, ключевым фактором кризиса является разрушение промышленной и логистической инфраструктуры.

«Когда российский дрон сжигает очередной склад или останавливается гигантский завод, сразу исчезает работа для тысяч людей. После полной остановки «Криворожстали» и «Запорожстали» десятки тысяч рабочих металлургической отрасли и смежных предприятий (железнодорожники, рудодобытчики, ремонтники) оказались под угрозой сокращения или отправлены на вынужденный простой с выплатой двух третей оклада. Реальные увольнения в секторе торговли и услуг за последние два месяца выросли на 12–15%», — подчеркнул Андрей Забловский.

В дальнейшем, по словам экономиста, возникает цепная реакция:

  • Промышленность и строительство: остановка работы крупного предприятия тянет на дно мелкий бизнес. Закрытие строительных центров лишает заказов сотни мебельных цехов и производителей стройматериалов.

  • Логистика и агросектор: повреждение складов фаст-фуда оставляет без работы водителей грузовиков-рефрижераторов и фермерские хозяйства.

  • Молодёжь и сфера услуг: резко вырастёт безработица среди молодёжи, работавшей в сфере обслуживания, торговли и маркетинга.

К Новому году уровень реальной безработицы в пострадавших регионах может подскочить до 24–26 %.

Миграция, наплыв в центры занятости и служба по контракту

Экономист Олег Пендзин ожидает, что к концу года значительно усилится внутренняя миграция населения из прифронтовых областей в центральные и западные регионы. Кроме того, прогнозируется многократный рост числа зарегистрированных безработных в центрах занятости.

Кроме того, по мнению Олега Пендзина, рост безработицы может побудить больше граждан поступить на контрактную службу в Вооруженные силы Украины. В первую очередь это коснется подразделений по ремонту и обеспечению войск, где существует потребность в специалистах гражданских специальностей — слесарях, сварщиках, водителях и т. д.

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