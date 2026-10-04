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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне с утра начали кошмарить Киев — что известно

Утром в столице зафиксировали последствия атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Сегодня, 4 октября, россияне устроили дроновую атаку по Киеву.

О последствиях сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу частного жилого дома. Без возгорания. Также в этом районе обломки упали на открытой территории у дороги. Тоже без возгорания», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в результате падения обломков после вражеской атаки загорелась территория нежилого здания.

Накануне Россия нанесла два удара дронами по Северному мосту в Киеве. Если удары по мостам будут продолжаться, это означает, что Россия пытается нарушить транспортную связь между левым и правым берегами столицы, что может иметь очень плохие последствия для функционирования города. Удары по мостам — это новый уровень террора против жителей Киева.

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