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Россияне с утра начали кошмарить Киев — что известно
Утром в столице зафиксировали последствия атаки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Сегодня, 4 октября, россияне устроили дроновую атаку по Киеву.
О последствиях сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу частного жилого дома. Без возгорания. Также в этом районе обломки упали на открытой территории у дороги. Тоже без возгорания», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в результате падения обломков после вражеской атаки загорелась территория нежилого здания.
Накануне Россия нанесла два удара дронами по Северному мосту в Киеве. Если удары по мостам будут продолжаться, это означает, что Россия пытается нарушить транспортную связь между левым и правым берегами столицы, что может иметь очень плохие последствия для функционирования города. Удары по мостам — это новый уровень террора против жителей Киева.