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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1792
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Росіяни зрання почали кошмарити Київ — що відомо

Зрання у столиці зафіксували наслідки атаки. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні, 4 жовтня, росіяни влаштували дронову атаку по Києву.

Про наслідки повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Без загоряння. Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги. Теж без загоряння», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків після ворожої атаки загорілася територія нежитлової будівлі.

Напередодні Росія завдала двох ударів дронами по Північному мосту у Києві. Якщо удари по мостах триватимуть, це означатиме, що Росія намагається порушити транспортний зв’язок між лівим та правим берегами столиці, що може мати вкрай погані наслідки для функціонування міста. Удари по мостах — це новий рівень терору проти жителів Києва.

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