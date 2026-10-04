Наслідки атаки / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 4 жовтня, росіяни влаштували дронову атаку по Києву.

Про наслідки повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Реклама

«У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Без загоряння. Також в цьому районі уламки впали на відкритій територій біля дороги. Теж без загоряння», — зазначив він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у Деснянському районі Києва внаслідок падіння уламків після ворожої атаки загорілася територія нежитлової будівлі.

Напередодні Росія завдала двох ударів дронами по Північному мосту у Києві. Якщо удари по мостах триватимуть, це означатиме, що Росія намагається порушити транспортний зв’язок між лівим та правим берегами столиці, що може мати вкрай погані наслідки для функціонування міста. Удари по мостах — це новий рівень терору проти жителів Києва.

Новини партнерів

Новини партнерів