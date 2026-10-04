Чи загрожує Україні міграція та масове безробіття: експерти шокували прогнозом через удари Росії

Економісти дали прогноз про безробіття в Україні / © ТСН

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До кінця року ринок праці України переживатиме найважчий шок за весь час війни. Таку думку висловив голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Повна зупинка заводів-гігантів та «ефект доміно»

За словами Андрія Забловського, ключовим фактором кризи є руйнування промислової та логістичної інфраструктури.

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«Коли російський дрон спалює черговий склад чи зупиняється завод-гігант, відразу зникає робота для тисяч людей. Після повної зупинки „Криворіжсталі“ та „Запоріжсталі“ десятки тисяч робітників металургійної галузі та суміжних підприємств (залізничники, рударі, ремонтники) опинилися під загрозою скорочення або відправлені у вимушений простій із виплатою двох третин окладів. Реальні звільнення у секторі торгівлі та послуг за останні два місяці зросли на 12–15%», — акцентував Андрій Забловський.

Надалі, за словами економіста, виникає ланцюгова реакція:

Промисловість і будівництво: зупинка великого підприємства тягне на дно дрібний бізнес. Закриття будівельних центрів позбавляє замовлень сотні меблевих цехів та виробників будматеріалів.

Логістика та агросектор: пошкодження складів фастфуду залишає без роботи водіїв вантажівок-рефрижераторів та фермерські господарства.

Молодь та сфера послуг: різко зростатиме безробіття серед молоді, яка працювала у сфері обслуговування, торгівлі та маркетингу.

До Нового року рівень реального безробіття в постраждалих регіонах може підскочити до 24–26%.

Міграція, наплив до центрів зайнятості та служба за контрактом

Економіст Олег Пендзин очікує, що до кінця року суттєво посилиться внутрішня міграція населення з прифронтових областей у центральні та західні регіони. Крім того, передбачається зростання у рази кількості зареєстрованих безробітних у центрах зайнятості.

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Також, на думку Олега Пендзина, зростання безробіття може спонукати більше громадян до вступу на контрактну службу в Збройні сили України. Насамперед це стосуватиметься підрозділів ремонту та забезпечення війська, де є потреба у цивільних спеціальностях — слюсарях, зварювальниках, водіях тощо.

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