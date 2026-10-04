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Чи загрожує Україні міграція та масове безробіття: експерти шокували прогнозом через удари Росії
Чому ринок праці в Україні переживатиме найважчу кризу за час війни: економісти шокували прогнозом.
До кінця року ринок праці України переживатиме найважчий шок за весь час війни. Таку думку висловив голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Повна зупинка заводів-гігантів та «ефект доміно»
За словами Андрія Забловського, ключовим фактором кризи є руйнування промислової та логістичної інфраструктури.
«Коли російський дрон спалює черговий склад чи зупиняється завод-гігант, відразу зникає робота для тисяч людей. Після повної зупинки „Криворіжсталі“ та „Запоріжсталі“ десятки тисяч робітників металургійної галузі та суміжних підприємств (залізничники, рударі, ремонтники) опинилися під загрозою скорочення або відправлені у вимушений простій із виплатою двох третин окладів. Реальні звільнення у секторі торгівлі та послуг за останні два місяці зросли на 12–15%», — акцентував Андрій Забловський.
Надалі, за словами економіста, виникає ланцюгова реакція:
Промисловість і будівництво: зупинка великого підприємства тягне на дно дрібний бізнес. Закриття будівельних центрів позбавляє замовлень сотні меблевих цехів та виробників будматеріалів.
Логістика та агросектор: пошкодження складів фастфуду залишає без роботи водіїв вантажівок-рефрижераторів та фермерські господарства.
Молодь та сфера послуг: різко зростатиме безробіття серед молоді, яка працювала у сфері обслуговування, торгівлі та маркетингу.
До Нового року рівень реального безробіття в постраждалих регіонах може підскочити до 24–26%.
Міграція, наплив до центрів зайнятості та служба за контрактом
Економіст Олег Пендзин очікує, що до кінця року суттєво посилиться внутрішня міграція населення з прифронтових областей у центральні та західні регіони. Крім того, передбачається зростання у рази кількості зареєстрованих безробітних у центрах зайнятості.
Також, на думку Олега Пендзина, зростання безробіття може спонукати більше громадян до вступу на контрактну службу в Збройні сили України. Насамперед це стосуватиметься підрозділів ремонту та забезпечення війська, де є потреба у цивільних спеціальностях — слюсарях, зварювальниках, водіях тощо.