Пальне дорожчає / © Associated Press

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Сьогодні, 4 жовтня, середня ціна бензину А-95 мережах АЗС становить близько 90 грн за літр, дизельного пального — 99,12 грн.

Про це повідомляє «Главком».

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Ціни на бензин

Найвища ціна бензину А-95 зафіксована на АЗС SOCAR — 94,90 грн за літр. На OKKO та WOG літр цього пального коштує 92,90 грн.

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На UPG та «Укрнафті» ціна А-95 становить 88,90 грн за літр. Дешевше бензин продають KLO та «БРСМ-Нафта» — 85,90 та 85,58 грн відповідно. Преміальний бензин А-95+ найдорожчий також у мережі SOCAR — 97,90 грн за літр. На KLO його ціна становить 94,60 грн, на UPG — 91,90 грн, а на «Укрнафті» — 88,90 грн.

Ціни на дизель

Найдорожче дизельне пальне продає SOCAR — 103 грн за літр. На OKKO та WOG його вартість становить 99,90 грн.

На KLO літр дизельного пального коштує 98,80 грн. На UPG та «Укрнафті» — по 97,90 грн. Найнижча ціна дизеля серед мереж моніторингу зафіксована на «БРСМ-Нафті» — 96,44 грн за літр.

Преміальне дизельне пальне ДП+ коштує 104 грн за літр на SOCAR. На OKKO та WOG його продають по 102,90 грн, на KLO — по 100,90 грн. На UPG та «Укрнафті» ціна ДП+ становить 99,90 грн.

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Ціни на автогаз

Найдорожчий автогаз наразі продає WOG — 45,90 грн за літр. Порівняно із учорашнім днем, він додав 40 копійок. На OKKO та SOCAR ціна автогазу складає 45,50 грн.

На KLO літр автогазу коштує 44,90 грн, на UPG — 43,90 грн. На «Укрнафті» ціна становить 42,90 грн, а на «БРСМ-Нафті» — 42,59 грн.

Ціни на пальне в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.

Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.

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Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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