Ціна на дизель злетить вже цієї зими: скільки доведеться викласти за літр пального

Ціна на дизель злетить взимку

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У лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

Про це в ефірі «Новини.Live» заявив генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін.

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Ціна на дизель за негативного сценарію може зрости до 145 грн за літр

За його словами, позначка в 115–120 грн за літр є «оптимізованим прогнозом». При цьому бензин, за оцінками фахівця, коштуватиме орієнтовно на 10 гривень дешевше за дизель.

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Водночас Льоушкін не відкидає і гіршого розвитку подій на ринку. Сценарій із ціною до 140–145 грн за літр можливий у разі орієнтира на поточні європейські цінники.

Як пояснив експерт, ключовий вплив на підсумкові цифри на АЗС матимуть вартість нафти, котирування гривні, рівень податків та загальна ситуація на світовому ринку.

Утім, вартість пального по 145 грн/літр він вважає менш реалістичним сценарієм.

«Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115–120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни — ні однієї, ні іншої (США з Іраном — ред.), бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни», — каже Льоушкін.

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Він додав, що наразі в Україні тримаються ціни на пальне, які були пів року тому у Європі. І якщо взимку буде рости ціна на пальне, вона зросте до європейських показників, де пікова вартість пального наразі близько 2,8–2,9 євро за літр — 143,91–149,05 грн/літр.

Ціни на пальне в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.

Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.

Щоб безболісно пережити такі технічні паузи, уникнути черг та ажіотажного попиту, фахівець закликав водіїв, бізнес, муніципалітети та місцеву владу завчасно сформувати певний резерв пального. За його словами, підготовка невеликих запасів дозволить спокійно пройти періоди ремонту чи налагодження нових каналів постачання, а самі кошти та пальне не пропадуть.

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