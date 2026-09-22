У родині актора-військового Олексія Тритенка сталося горе: "Пішла найсвітліша людина у моєму житті"

Олексій Тритенко / © instagram.com/alexey_tritenko

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Український актор, а з початком повномасштабної війн і військовий Олексій Тритенко повідомив про горе в його родині.

Сумними новинами артист поділився в Instagram. Пішла з життя рідна людина актора. У ніч проти 22 вересня помер батько Олексія Тритенка. Артист не приховує, що для нього це болісна втрата. Річ у тім, що тато для актора був і другом, і життєвим прикладом, який навчив його любити сім’ю, виховувати дітей та цінувати життя.

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«Сьогодні (22 вересня — прим. ред.) вночі не стало батька, друга, наставника, найкращого життєвого прикладу, як треба любити свою сім’ю, виховувати дітей і найголовніше — як любити життя. Пішла у всесвіт найсвітліша людина в моєму житті. Стало темно. Легкої ходи, рідненький, я тебе люблю», — повідомив про горе актор.

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У коментарях Олексія Тритенка підтримали підписники та висловили щирі співчуття. Користувачі також вшановували пам’ять його батька: «Дуже співчуваю…», «співчуваю вам, тримайтеся та бережіть себе», «царство небесне татові, вічна пам’ять».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла народна артистка України Галина Яблонська. Акторка страждала від тяжкої хвороби.

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