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В семье актера-военного Алексея Тритенко случилось горе: "Ушел самый светлый человек в моей жизни"
Умер родной человек артиста.
Украинский актер, а с началом полномасштабной войн и военный Алексей Тритенко сообщил о горе в его семье.
Печальными новостями артист поделился в Instagram. Ушел из жизни родной человек актера. В ночь на 22 сентября умер отец Алексея Тритенко. Артист не скрывает, что для него это болезненная потеря. Дело в том, что папа для актера был и другом, и жизненным примером, который научил его любить семью, воспитывать детей и ценить жизнь.
«Сегодня (22 сентября – прим. ред.) ночью не стало отца, друга, наставника, лучшего жизненного примера, как нужно любить свою семью, воспитывать детей и самое главное – как любить жизнь. Ушел во вселенную самый светлый человек в моей жизни. Стало темно. Легкого шествия, родненький, я тебя люблю», — сообщил о горе актер.
В комментариях Алексея Тритенко поддержали подписчики и выразили искренние соболезнования. Пользователи также чтили память его отца: «Очень сочувствую…», «сочувствую вам, держитесь и берегите себя», «царство небесное папе, вечная память».
Напомним, недавно стало известно, что умерла народная артистка Украины Галина Яблонская. Актриса страдала от тяжелой болезни.