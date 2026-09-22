За четыре года войны ДТЭК трудоустроил почти 6 тыс. переселенцев на предприятиях тепловой энергетики

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что значительная часть переселенцев ранее не работала в энергетике или угольной отрасли, поэтому необходимые профессии они овладевали непосредственно предприятиями в филиалах Академии ДТЭК. Обучение включает в себя теоретическую и практическую подготовку, а для отдельных профессий — работу с VR- и цифровыми симуляторами.

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Среди трудоустроенных переселенцев более 500 женщин, которые прошли двухмесячное обучение и начали работать на подземных работах в рамках программы привлечения женщин к горным профессиям.

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Компания также помогает новым работникам с жильем. Речь идет о временном размещении в общежитиях и на собственных объектах отдыха, частичной компенсации аренды жилья, подъемных средствах и материальной поддержке.

Поиском вакансий и сопровождением переселенцев занимается Центр трудоустройства ДТЭК Энерго. Только в течение 2026 г. с его помощью на предприятия компании привлекли 1,5 тыс. работников.

"Мы даем людям не просто работу, а точку опоры: профессию, стабильный доход, жилье и общину, где можно восстановить нормальную жизнь", - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Работники также получают официальное трудоустройство и социальный пакет, а работникам критической инфраструктуры предусмотрена возможность бронирования.

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Ранее ДТЭК Рината Ахметова представил первый в Украине инструмент по подбору вакансий для ветеранов с инвалидностью.

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