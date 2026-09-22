Это может быть важнее диеты и спорта: исследователи назвали фактор, связанный с долголетием

Долголетие

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На продолжительность жизни влияют питание, физическая активность, вредные привычки и ряд других факторов. Однако новое исследование указывает на то, что качество и продолжительность сна могут иметь особенно сильную связь с долголетием.

Результаты работы опубликованы в научном журнале Sleep Advances, пишет Sciencealert.

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Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки проанализировали данные опросов, собранных в разных округах США в течение 2019-2025 годов. Они сравнили показатели ожидаемой продолжительности жизни с информацией о том, сколько часов в сутки спят люди.

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Недостаточным сном ученые считали продолжительность отдыха менее семи часов в сутки.

Недосып связали с меньшей продолжительностью жизни

Даже после учета других факторов, включая уровень физической активности, занятости и образования, связь между недостаточной продолжительностью сна и более низкой ожидаемой продолжительностью жизни оставалась статистически значимой.

В первой модели только курение имело более сильную связь с продолжительностью жизни, чем недостаточный сон. Когда исследователи добавили к анализу ожирения и диабету, ожирение также оказалось фактором с более сильной связью.

Физиолог сна из Университета здравоохранения и науки Орегона Эндрю Макгилл отметил, что его удивила сила проявленной связи между достаточным количеством сна и продолжительностью жизни.

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По его словам, результаты еще раз подчеркивают важность полноценного ночного отдыха.

Доказывает ли исследование, что недосып сокращает жизнь

Нет. Авторы работы отмечают, что исследование носит наблюдательный характер. Поэтому он демонстрирует статистическую связь между продолжительностью сна и ожидаемой продолжительностью жизни, но не доказывает, что именно недостаточный сон непосредственно сокращает жизнь человека.

Кроме того, сон связан со многими другими аспектами здоровья. В частности, недостаточный отдых может быть связан с ожирением и диабетом — состояниями, влияющими также на здоровье и продолжительность жизни.

Поэтому ученые отмечают, что взаимосвязь между сном, питанием, физической активностью и другими факторами значительно сложнее, чем может показаться по результатам одного исследования.

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Сколько нужно спать

Американская академия медицины сна и Общество исследования сна рекомендуют взрослым спать не менее семи часов в сутки. Для большинства людей оптимальной считается продолжительность сна около семи-девяти часов.

Исследователи отмечают, что сон следует рассматривать как важную составляющую здорового образа жизни наряду с физической активностью и сбалансированным питанием.

В то же время, на продолжительность жизни влияет комплекс факторов, поэтому сам по себе сон не может гарантировать долголетие.

Как мы писали, врач назвала 11 продуктов, которые могут быть частью рациона, связанного со здоровым долголетием. Среди них томатная паста, зеленый горошек, семена базилика, бамия, амла, индийский огурец, черный кунжут, чеснок, тмин, выдержанный сыр и моринга. Специалист советует делать акцент на клетчатке, растительном белке, витаминах и других полезных растительных соединениях. В то же время она отмечает, что ни один отдельный продукт не гарантирует долголетия — важнее общий сбалансированный рацион с большим количеством растительной и минимально обработанной пищи.

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