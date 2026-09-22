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- Шоу-бизнес
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Синди Кроуфорд впервые появилась на публике после смерти 27-летнего сына Пресли
Супермодель впервые была замечена на публике после трагической смерти ее сына.
60-летняя Синди Кроуфорд появилась вместе с мужем — 64-летним бизнесменом Рэнди Гербером — спустя два дня после того, как стало известно о смерти их единственного сына.
Супруги находились в Санта-Монике, Калифорния. На фотографиях, которыми поделился The Sun, супруги были запечатлены в машине, когда выезжали из дома сына. Синди прикрыла лицо темными очками и кепкой.
Напомним, Пресли Гербер умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Согласно данным медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, смерть произошла в реабилитационном учреждении. Причина смерти официально пока не установлена. Полиция Санта-Моники сообщила, что расследует произошедшее как предполагаемую передозировку.
Пресли на протяжении нескольких лет открыто рассказывал о проблемах с зависимостью и психическим здоровьем. В марте 2026 года он публиковал видео, посвященное лечению зависимости. Синди тогда поддержала сына публично, назвав его «воином» и написав, что гордится им.
После смерти Пресли семья попросила общественность уважать их частную жизнь в этот тяжелый период.
Ранее, напомним, Кайя Гербер рассказала о зависимости брата Пресли за месяц до его смерти.