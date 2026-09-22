Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле нагло заявляют о якобы желании устойчивого мира. В то же время, в Москве перекладывают ответственность за его отсутствие на Киев и ставят новые ультиматумы.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

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Он лживо повторил тезис, что Москва якобы выступает не за прекращение огня, которое «ничего не даст», а за «крепкий мир». При этом Украина, по версии Кремля, должна принять решения, необходимые для прекращения войны.

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По его словам, Киев якобы «прекрасно знает», какую «ответственность нужно взять и какие решения принять», чтобы выйти на «путь к крепкому миру».

По словам представителя Кремля, заявления Владимира Зеленского о перемирии якобы связаны с «ухудшением ситуации» для Украины как на фронте, так и в экономике. Песков, очевидно, забыл о последствиях войны для самой РФ, а потому заявил, мол, эта ситуация якобы «продолжится дальше».

Мирные переговоры — заявления Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы РФ ожидает возобновления переговоров в трехстороннем формате. В то же время, он высказался, что пока никаких реальных сдвигов в этом направлении нет.

Кроме того, Песков похвастался планами Кремля в войне. По его словам, Россия якобы «ежедневно улучшает свои позиции» и приближается к «выполнению своих целей» в так называемой «СВО».

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В свою очередь, сам диктатор Владимир Путин обвинил Киев в нежелании мира. Он нагло выдал, что якобы Украина «делает все», чтобы не допустить ни мира, ни переговоров с Россией.

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