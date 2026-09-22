Трамп хочет договориться с Зеленским об "энергетическом перемирии" с РФ: встреча состоится в ООН - СМИ

Трамп и Зеленский / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией.

Об этом пишет The Guardian .

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Встреча президентов ожидается во вторник, 22 сентября, на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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По данным издания, Трамп намерен добиваться договоренности, предусматривающей прекращение ударов по энергетическим объектам с обеих сторон.

Накануне Зеленский заявил, что переговоры продолжаются и "на столе есть идеи" о деэскалации. По его словам, Россия должна прекратить удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и продовольственному экспорту, после чего Украина готова к ответным шагам.

Трамп в последние дни неоднократно поднимал тему украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. В ходе поездки в Ирландию он призвал Зеленского "прекратить выбивать дизельное топливо в России", связав такие удары с дефицитом топлива.

По данным The Guardian, во время телефонного разговора Трампа с Зеленским 20 сентября тема дизельного горючего также была одной из главных.

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В то же время, на прошлой неделе Трамп уже заявлял, что Украина якобы согласилась не атаковать российские энергетические объекты, а Москва — украинские. Однако, как отмечает издание, такая договоренность тогда достигнута не была, а российские удары по энергетической и другой критической инфраструктуре Украины продолжились.

Напомним, что ранее речь шла о том, что удары по энергетике РФ могут прекратиться: Зеленский назвал Трампу необходимый шаг

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