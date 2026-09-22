Трамп хоче домовитися із Зеленським про "енергетичне перемир’я" з РФ: зустріч відбудеться в ООН — ЗМІ

Трамп та Зеленський / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським можливе "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією.

Про це пише The Guardian.

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Зустріч президентів очікується у вівторок, 22 вересня, на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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За даними видання, Трамп має намір домагатися домовленості, яка передбачала б припинення ударів по енергетичних об’єктах з обох сторін.

Напередодні Зеленський заявив, що переговори тривають і "на столі є ідеї" щодо деескалації. За його словами, Росія має припинити удари по українській енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту, після чого Україна готова до відповідних кроків.

Трамп останніми днями неодноразово порушував тему українських атак на російські нафтопереробні заводи. Під час поїздки до Ірландії він закликав Зеленського "припинити вибивати дизельне паливо в Росії", пов’язавши такі удари з дефіцитом пального.

За даними The Guardian, під час телефонної розмови Трампа із Зеленським 20 вересня тема дизельного пального також була однією з головних.

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Водночас минулого тижня Трамп уже заявляв, що Україна нібито погодилася не атакувати російські енергетичні об’єкти, а Москва — українські. Однак, як зазначає видання, такої домовленості тоді досягнуто не було, а російські удари по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі України продовжилися.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що удари по енергетиці РФ можуть припинитися: Зеленський назвав Трампу необхідний крок

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