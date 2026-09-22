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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто страждають через свою доброту
Часто доводиться чути про існування життєвого закону, який говорить: не роби добра — не отримаєш зла.
Треба визнати, що найчастіше все відбувається саме так: з абсолютно незрозумілих для нас причин добрі вчинки «винагороджуються» невдячністю та неприємними наслідками.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто страждають через свою доброту.
Рак
Раки — наймилосердніші представники зодіакального кола, які співчувають усім, хто опинився у скрутному становищі — від людей із оточення до тварин, що залишилися без догляду. Водночас вони часто ставлять інтереси тих, хто, як їм здається, є потерпілим, вище за свої власні, що позначається на них самих не найкращим чином.
Риби
Рибам притаманна гіпертрофована милосердність, яку вони, щоправда, виявляють не до всіх, а лише до тих, хто, як їм здається, особливо цього потребує. Водночас вони часто жертвують власними інтересами, а потім дуже сильно засмучуються, коли людина, заради якої вони у всьому собі відмовляли, не вважає за потрібне хоча б подякувати їм.
Телець
Тельці не виявляють свою доброту, яка притаманна представникам цього знака, до всіх навколо, але близькі люди завжди можуть розраховувати на їхню допомогу та підтримку — до них вони, як правило, добрі та щедрі. Щоправда, водночас вони далеко не завжди отримують у відповідь ту вдячність, на яку розраховують, що змушує їх шкодувати про свою доброту.
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