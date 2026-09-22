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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які часто страждають через свою доброту

Часто доводиться чути про існування життєвого закону, який говорить: не роби добра — не отримаєш зла.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Треба визнати, що найчастіше все відбувається саме так: з абсолютно незрозумілих для нас причин добрі вчинки «винагороджуються» невдячністю та неприємними наслідками.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які часто страждають через свою доброту.

Рак

Раки — наймилосердніші представники зодіакального кола, які співчувають усім, хто опинився у скрутному становищі — від людей із оточення до тварин, що залишилися без догляду. Водночас вони часто ставлять інтереси тих, хто, як їм здається, є потерпілим, вище за свої власні, що позначається на них самих не найкращим чином.

Риби

Рибам притаманна гіпертрофована милосердність, яку вони, щоправда, виявляють не до всіх, а лише до тих, хто, як їм здається, особливо цього потребує. Водночас вони часто жертвують власними інтересами, а потім дуже сильно засмучуються, коли людина, заради якої вони у всьому собі відмовляли, не вважає за потрібне хоча б подякувати їм.

Телець

Тельці не виявляють свою доброту, яка притаманна представникам цього знака, до всіх навколо, але близькі люди завжди можуть розраховувати на їхню допомогу та підтримку — до них вони, як правило, добрі та щедрі. Щоправда, водночас вони далеко не завжди отримують у відповідь ту вдячність, на яку розраховують, що змушує їх шкодувати про свою доброту.

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