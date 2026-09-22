Астролог назвал знаки Зодиака, которые часто страдают от своей доброты

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Надо признать, что зачастую все происходит именно так: по совершенно непонятной нам причине хорошие дела «вознаграждаются» неблагодарностью и неприятными последствиями.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые часто страдают от своей доброты.

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Рак

Раки — самые сострадательные представители зодиакального круга, которые жалеют всех, кто оказался в сложной ситуации — от окружающих людей до оставшихся без попечения животных. При этом они часто ставят интересы тех, кто, как им кажется, является пострадавшим, выше своих собственных, что на них самих отражается не лучшим образом.

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Рыбы

Рыбам свойственно гипертрофированное милосердие, которое они, правда, проявляют не ко всем, а только к тем, кто, как им кажется, особенно в этом нуждается. При этом они часто жертвуют собственными интересами, а потом очень сильно расстраиваются, когда человек, ради которого они во всем себе отказывали, не считает нужным просто поблагодарить их.

Телец

Тельцы не распространяют свою доброту, которая присуща предстаивтелям знака, на всех вокруг, но близкие люди всегда могут рассчитывать на их помощь и содействие — к ним они, как правило, добры и щедры. Правда, при этом они далеко не всегда получают ответную благодарность, на которую рассчитывают, что заставляет их сожалеть о своей доброте.

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