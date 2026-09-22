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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Котлеты из красной чечевицы и кабачка: рецепт горячего без мяса

Приготовьте полезные и сытные котлеты из красной чечевицы и кабачка.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
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Котлеты из красной чечевицы и кабачка

Котлеты из красной чечевицы и кабачка / © Credits

Это отличный вариант для тех, кто следит за питанием или хочет разнообразить свое меню полезным и вкусным блюдом без мяса.

Ингредиенты

чечевица красная
200 г
кабачок
150 г
лук репчатый
2 шт.
чеснок
2-3 зубчика
мука пшеничная
3 ст. л.
паприка молотая
соль
перец черный молотый
растительное масло
для жарки

  1. Чечевицу промойте, залейте теплой водой и оставьте на 40-60 минут, затем воду лишнюю слейте. Измельчите в блендере до состояния пюре.

  2. Кабачок натрите на крупную терку и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

  3. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок измельчите.

  4. В миску выложите чечевицу, кабачок, лук, чеснок, добавьте паприку, перец черный молотый, соль, муку, перемешайте и сформируйте влажными руками котлеты.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Кабачок используйте молодой.

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