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Котлеты из красной чечевицы и кабачка: рецепт горячего без мяса
Приготовьте полезные и сытные котлеты из красной чечевицы и кабачка.
Это отличный вариант для тех, кто следит за питанием или хочет разнообразить свое меню полезным и вкусным блюдом без мяса.
Ингредиенты
- чечевица красная
- 200 г
- кабачок
- 150 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- паприка молотая
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- соль
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- перец черный молотый
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- растительное масло
- для жарки
Чечевицу промойте, залейте теплой водой и оставьте на 40-60 минут, затем воду лишнюю слейте. Измельчите в блендере до состояния пюре.
Кабачок натрите на крупную терку и хорошо отожмите лишнюю жидкость.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок измельчите.
В миску выложите чечевицу, кабачок, лук, чеснок, добавьте паприку, перец черный молотый, соль, муку, перемешайте и сформируйте влажными руками котлеты.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Кабачок используйте молодой.