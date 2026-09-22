Котлеты из красной чечевицы и кабачка: рецепт горячего без мяса

Котлеты из красной чечевицы и кабачка / © Credits

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Это отличный вариант для тех, кто следит за питанием или хочет разнообразить свое меню полезным и вкусным блюдом без мяса.

Ингредиенты чечевица красная 200 г кабачок 150 г лук репчатый 2 шт. чеснок 2-3 зубчика мука пшеничная 3 ст. л. паприка молотая соль перец черный молотый растительное масло для жарки

Чечевицу промойте, залейте теплой водой и оставьте на 40-60 минут, затем воду лишнюю слейте. Измельчите в блендере до состояния пюре. Кабачок натрите на крупную терку и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, чеснок измельчите. В миску выложите чечевицу, кабачок, лук, чеснок, добавьте паприку, перец черный молотый, соль, муку, перемешайте и сформируйте влажными руками котлеты. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон до золотистого цвета.

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Кабачок используйте молодой.

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