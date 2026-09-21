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Как приготовить соус «шакшука»
Пряный, густой, ароматный соус, который является идеальной основой для всем любимой, яичницы, отлично подойдет к мясу, макаронам, рису или просто с хрустящим хлебом.
Готовится из томатов, болгарского перца, лука, чеснока и специй.
Ингредиенты
- помидоры
- 1 кг
- болгарский перец
- 350 г
- лук репчатый
- 150 г
- чеснок
- 3 зубчика
- сахар
- 1 ч. л.
- растительное масло
- 40 г
- кориандр молотый
- 0, 5 ч. л.
- паприка
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- орегано
- 0, 5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Помидоры опустите на 1-2 минуты в кипяток, затем в холодную воду, очистите от шкурки и нарежьте мелкими кубиками.
Перец болгарский очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте соломкой.
Лук, чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, добавьте болгарский перец, протушите пять минут, затем помидоры, кориандр, паприку, орегано, перец черный молотый, сахар, соль и продолжайте тушить на медленном огне еще 15 минут, положите чеснок и тушите еще 15-20 минут до загустения.
Выложите в стеклянную герметичную посуду, остудите и храните в холодильнике.
Советы:
Горячий соус можно разлить по чистым, стерилизованным баночкам, закатать крышками и хранить в прохладном месте.
Специи и используйте по своему вкусу.