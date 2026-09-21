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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить соус «шакшука»

Пряный, густой, ароматный соус, который является идеальной основой для всем любимой, яичницы, отлично подойдет к мясу, макаронам, рису или просто с хрустящим хлебом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
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Соус «шакшука»

Соус «шакшука» / © Credits

Готовится из томатов, болгарского перца, лука, чеснока и специй.

Ингредиенты

помидоры
1 кг
болгарский перец
350 г
лук репчатый
150 г
чеснок
3 зубчика
сахар
1 ч. л.
растительное масло
40 г
кориандр молотый
0, 5 ч. л.
паприка
орегано
0, 5 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Помидоры опустите на 1-2 минуты в кипяток, затем в холодную воду, очистите от шкурки и нарежьте мелкими кубиками.

  2. Перец болгарский очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте соломкой.

  3. Лук, чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности, добавьте болгарский перец, протушите пять минут, затем помидоры, кориандр, паприку, орегано, перец черный молотый, сахар, соль и продолжайте тушить на медленном огне еще 15 минут, положите чеснок и тушите еще 15-20 минут до загустения.

  5. Выложите в стеклянную герметичную посуду, остудите и храните в холодильнике.

Советы:

  • Горячий соус можно разлить по чистым, стерилизованным баночкам, закатать крышками и хранить в прохладном месте.

  • Специи и используйте по своему вкусу.

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