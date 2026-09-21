- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 519
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо контролировать свои эмоции
День мощной созидательной энергетики, которую важно сосредоточить на одном, но важном занятии, можно добиться невероятных результатов.
Но помимо позитивного настроя прилив сил и желания действовать, он может принести и всплеск эмоций, которые важно контролировать.
Сегодня, 21 сентября, невиданный прилив энергии могут почувствовать представители всех знаков Зодиака, но трем из них важно контролировать всплеск связанных с ними эмоций.
Телец
Тельцов, и без того часто страдающих от вспышек недовольства, на этот раз будет раздражать буквально все. Но сложнее всего придется находящимся рядом с ними людям, которые, устав от поведения представителей знака, могут развернуться и уйти, при этом громко хлопнув дверью.
Рак
Раки — люди стеснительные и неконфликтные, тем удивительнее для окружающих будет их нынешняя несдержанность, которая в некоторых случаях может привести к серьезному скандалу. Впоследствии, придя в себя, они будут извиняться, но, возможно, лучше не доводить до скандала.
Рыбы
Рыбы — самый романтичный знаков Зодиака, поэтому его представители выходят из себя довольно редко, но в таких случаях могут перекричать и переспорить всех. Сегодня это сыграет с ними злую шутку — обрушившись на незнакомого человека, они могут, как говорится, не на того напасть.
Читайте також:
Ліліт у Діві з 14 вересня 2026 року по 11 червня 2027 року: чому цей період є складним
Меркурій у Терезах з 10 до 30 вересня 2026 року: як використати цей період
Венера у Скорпіоні з 10 вересня до 25 жовтня 2026 року: що нас чекає в цей час
Зодіакальний гороскоп на вересень 2026 року для всіх 12 знаків