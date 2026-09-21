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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
24
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 21 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Огненный меч

Огненный меч / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нужно заниматься только тем, в чем хорошо разбираешься, а незнакомую деятельность отложить на потом.

Символ дня: огненный меч.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: все вариации зеленого.

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, которые нужно лечить по ранее составленной врачом схеме.

Питание дня: необходимо ввести в рацион продукты с большим содержанием клетчатки — прежде всего, овощи, фрукты и зелень.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: опасно повредить корни растений и молодые побеги, поэтому работать в саду нужно с осторожностью.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие внутренние проблемы он должен решить.

Табу дня: нужно соблюдать осторожность в обращении с колющими и режущими предметами, даже если речь идет о столовых приборах.

Цитата дня: «Работай над очищением своих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков» (Конфуций).

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