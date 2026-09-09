Венера в Скорпионе с 10 сентября до 25 октября 2026 года: что нас ждет в это время

Венера в Скорпионе с 10 сентября до 25 октября 2026 года / © Credits

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В Скорпионе Венера перейдет в фазу ретроградности с 6 октября и первый раз транзит продлится до 25 октября. А уже после завершения ретроградности — с 4 декабря 2026 до 7 января 2027 года, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Есть несколько мифологических пластов, которые прекрасно описывают природу этого транзита. Самый древний и, пожалуй, самый точный — шумерский миф о богине Инанне, спустившейся в подземное царство к своей тёмной сестре Эрешкигаль. Чтобы войти во владения смерти, Инанна была вынуждена снимать с себя одну за другой все свои украшения и одежды — символы силы, красоты, статуса — на каждых из семи врат подземного мира, пока не предстала перед сестрой полностью обнажённой и беззащитной.

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Только пройдя через полную капитуляцию, символическую смерть и последующее возрождение, она смогла вернуться на поверхность земли — но уже другой, познавшей то, что скрыто под покровом внешней красоты.

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Венера — планета красоты и лёгкости, привыкшая нравиться и очаровывать, переходя в знак Скорпиона, вынуждена снять всё поверхностное и встретиться с подлинной сутью желания, привязанности, страсти — с тем, что обычно прячется под красивой оболочкой отношений.

Греческий эквивалент этой истории — сама Афродита, чьё имя, по одной из версий мифа, происходит от пены морской, возникшей на месте, куда упали капли крови оскоплённого Урана. Даже рождение богини любви несёт в себе оттенок боли и трансформации — то есть та же скорпионья интенсивность, которая обычно скрыта за её сияющим, гармоничным обликом Весов.

Скорпион — водный, фиксированный знак, управляемый Плутоном и Марсом. Этот знак несёт в себе тройственный символизм: скорпион (жалящий, защищающийся до последнего), змея (мудрость и яд одновременно) и феникс (высшее проявление знака — способность полностью сгореть и возродиться заново). Венера, оказавшись здесь, вынуждена пройти весь этот путь: от инстинктивной защиты и недоверия — через яд ревности и одержимости — к высшей форме любви, способной трансформироваться и возрождаться после самых глубоких кризисов.

В Весах Венера любит баланс, компромисс, красивую поверхность отношений. В Скорпионе она требует совершенно другого — глубины и готовности показать друг другу то, что обычно прячут даже от самых близких людей.

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Это время, когда поверхностные, необязывающие связи либо получают шанс углубиться до по-настоящему интимного уровня, либо распадаются, не выдержав требования подлинности. Усиливается ревность, желание контроля, потребность в исключительности отношений — Скорпион не терпит разделённого внимания. Но при этом именно сейчас возможна та редкая близость, когда двое действительно видят друг друга без масок — со всеми страхами, ранами и подавленными желаниями.

Одинокие люди могут ощутить магнетическое, почти неконтролируемое притяжение к кому-то — под влиянием транзита Венеры по Скорпиону Венера редко влюбляются тихо и спокойно, чаще это похоже на притяжение, которому трудно сопротивляться.

Скорпион традиционно управляет темой общих ресурсов — того, что принадлежит нескольким людям сразу: наследство, долги, совместные инвестиции, налоги, кредиты, деньги партнёра. В этот период часто всплывают вопросы, связанные именно с этими темами — пересмотр совместного бюджета, разговор о долгах, вопросы наследства или раздела имущества.

Ценность вещей в это время измеряется не их красотой (как в Весах), а их подлинной значимостью — люди могут неожиданно избавиться от того, что раньше казалось ценным, но было лишь красивой оболочкой, и вложиться в то, что имеет для них глубокий, личный смысл.

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Эстетика Скорпиона — притягательная загадочность, тёмная роскошь, интенсивность образа. Многие в этот период тянутся к более драматичному, глубокому стилю — тёмные тона, выразительный макияж, украшения с историей и значением, а не просто с красивым блеском.

В деловой сфере Венера в Скорпионе способствует глубоким, доверительным партнёрствам, построенным на подлинной взаимной ценности, а не на удобстве или выгоде момента. Это время, когда деловые связи либо крепнут через кризис и совместно пройденную трудность, либо распадаются, если изначально держались лишь на внешнем интересе.

Тень транзита: чего остерегаться

Скорпионья Венера способна на разрушительные проявления — маниакальную ревность, манипуляции, стремление контролировать партнёра через эмоциональный шантаж, одержимость прошлым, невозможность отпустить то, что уже закончилось. Важно помнить: цель этого транзита — трансформация через честность, а не разрушение через одержимость.

Представьте богиню, которая привыкла быть встреченной цветами и комплиментами, но вдруг оказывается на пороге тёмной пещеры, где придётся снять с себя все украшения одно за другим, чтобы войти внутрь. Страшно, неуютно, но именно там, в темноте, скрыто то настоящее золото чувств, ради которого стоило спускаться — глубокая, выстраданная, подлинная любовь, которая уже не нуждается в украшениях, чтобы быть ценной.

В период транзита Венеры в Скорпионе то, что кажется кризисом в отношениях или деньгах, на самом деле приглашение снять маски и встретиться с настоящим. Именно через эту встречу приходит редкая, но по-настоящему прочная близость.

Благоприятный период для представителей знака Рак, Скорпион и Рыбы

Стоит отдельно отметить, что для представителей водных знаков — Рака, Скорпиона и Рыб — транзит Венеры в Скорпионе становится особенно благоприятным периодом. Все три знака принадлежат одной стихии — Воде, а значит, глубина, интуитивность и эмоциональная насыщенность, которые несёт Венера в Скорпионе, воспринимаются ими как естественная, родная среда.

Скорпион переживает этот транзит наиболее ярко — Венера гостит в его собственном знаке, усиливая магнетизм, притягательность и глубину чувств представителей этого знака. Это время, когда скорпионы особенно легко очаровывают окружающих, а их отношения обретают ту самую интенсивность и подлинность, которую они всегда искали.

Рак, будучи в гармоничном водном трине со Скорпионом, получает мощную поддержку в вопросах дома, семьи и близких отношений — эмоциональная связь с партнёром или родными в этот период углубляется без надрыва и лишнего напряжения, а забота, вложенная в отношения, возвращается сторицей.

Рыбы также в трине со Скорпионом ощущают этот транзит как прилив вдохновения и тонкой чувственности — усиливается интуитивная связь с партнёром, растёт художественное восприятие мира, а сама способность любить становится более сострадательной, глубокой и всепрощающей.

Всем трём знакам стоит использовать эти недели, чтобы позволить себе искренность в чувствах — водная стихия сейчас работает не против них, а как мощный союзник, помогающий выстроить по-настоящему глубокие, доверительные связи.

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