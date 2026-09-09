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Какому знаку Зодиака повезет 10 сентября
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 10 сентября?
День, первая половина которого справедливо считается самым опасным временем во всем лунном календаре, когда зла нужно опасаться не только извне, но и изнутри: мы представляем для себя такую же опасность, как и другие. Но справиться с своими внутренними демонами в состоянии только мы сами, главное — желание.
Тем более что уже после обеда энергетические тучи развеются и жизнь постепенно наладится — правда, с учетом того, что день будет клониться к вечеру, серьезные дела на это время планировать не стоит — мы просто не успеем воплотить их в жизнь.
Стрелец
Стрельцам — как, впрочем, и представителям других знаков зодиакального круга — на серьезные задачи лучше не замахиваться, все равно решить их не удастся.
А вот в поисках ответов не на самые значительные, но, тем не менее, важные вопросы, им равных не будет. Главное, не налетать на работу, что называется, с разбега, а тщательно подготовить «площадку» для своих действий, а заодно разработать тактику и стратегию достижения поставленной цели — без этого в ходе работы могут возникнуть неожиданные — и, возможно, непреодолимые препятствия.
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