Стрелец / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 10 сентября?

День, первая половина которого справедливо считается самым опасным временем во всем лунном календаре, когда зла нужно опасаться не только извне, но и изнутри: мы представляем для себя такую же опасность, как и другие. Но справиться с своими внутренними демонами в состоянии только мы сами, главное — желание.

Реклама

Тем более что уже после обеда энергетические тучи развеются и жизнь постепенно наладится — правда, с учетом того, что день будет клониться к вечеру, серьезные дела на это время планировать не стоит — мы просто не успеем воплотить их в жизнь.

Реклама

Стрелец

Стрельцам — как, впрочем, и представителям других знаков зодиакального круга — на серьезные задачи лучше не замахиваться, все равно решить их не удастся.

А вот в поисках ответов не на самые значительные, но, тем не менее, важные вопросы, им равных не будет. Главное, не налетать на работу, что называется, с разбега, а тщательно подготовить «площадку» для своих действий, а заодно разработать тактику и стратегию достижения поставленной цели — без этого в ходе работы могут возникнуть неожиданные — и, возможно, непреодолимые препятствия.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров