Россия целит "Шахедами" по жилым высоткам в Киеве: что известно об атаке

Атака на Киев 9 сентября

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В Дарницком районе Киева российский шахед попал в 24-этажный жилой дом. На уровне 11-12 этажей начался пожар, разрушение стен. Чрезвычайники огонь потушили, во время локализации опасности спасены 23 человека. Экстренные службы продолжают работать на месте.

Также ночью зафиксированы попадания в Дарницком и Голосеевском районах. В результате атаки пылали два грузовых автомобиля и гараж. На другой локации горело двухэтажное нежилое здание. Все пожары ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

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Там, где дрон попал в высотку в Дарницком районе ранним утром, побывала корреспондентка ТСН Алина Лисова.

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Летит, сбрасывает высоту и ударяет прямо по жилой многоэтажке. Второй день подряд после так называемого режима тишины российские дроны фактически непрерывно маневрируют над столицей. В это утро вражеский БПЛА прицельно ударил по высотке в Дарницком районе Киева и момент прилета зафиксировали очевидцы. Это было утро — и в то время большинство жильцов дома были дома в своих квартирах.

Елена, которая собиралась на работу. Неля с маленькой Миланой, которые спали. Людмила с мужем пили чай.

Попадание БПЛА произошло на уровне 11-12 этажей, после чего там поднялся пожар. На место оперативно прибыли спасатели. Возгорание ликвидировали и спасли 23 человека. ГСЧС оказывали помощь и людям и тем, кто не в состоянии самостоятельно позаботиться о себе.

В самом доме в результате атаки — разрушенные стены, разбитый фасад, выбитые окон и балконы, несколько жилищ выгорели.

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Части фасада, обломки стекла и выбитых окон лежат рядом с домом, тем временем водители осматривают свои изуродованные автомобили, которые повредили обломками беспилотника.

Пока спасатели ГСЧС изымали опасные конструкции, разбирали завалы, а криминалисты исследовали обломки БПЛА, сами жители ждали во дворе возможность попасть в свои дома.

Взрывной волной после удара дрона повредило окна и в других домах и магазинах вокруг.

«Люди сейчас пытаются убраться — подметают эти обломки стекла и убирают части окон, также здесь на месте развернуть правоохранители уже оперативный штаб, где можно оставить заявку жителям пострадавших квартир», — говорят местные.

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