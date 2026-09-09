- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия целит "Шахедами" по жилым высоткам в Киеве: что известно об атаке
Девять человек пострадали от сегодняшней атаки врага на столицу. Трое раненых, сообщают в мэрии, медики госпитализировали.
В Дарницком районе Киева российский шахед попал в 24-этажный жилой дом. На уровне 11-12 этажей начался пожар, разрушение стен. Чрезвычайники огонь потушили, во время локализации опасности спасены 23 человека. Экстренные службы продолжают работать на месте.
Также ночью зафиксированы попадания в Дарницком и Голосеевском районах. В результате атаки пылали два грузовых автомобиля и гараж. На другой локации горело двухэтажное нежилое здание. Все пожары ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.
Там, где дрон попал в высотку в Дарницком районе ранним утром, побывала корреспондентка ТСН Алина Лисова.
Летит, сбрасывает высоту и ударяет прямо по жилой многоэтажке. Второй день подряд после так называемого режима тишины российские дроны фактически непрерывно маневрируют над столицей. В это утро вражеский БПЛА прицельно ударил по высотке в Дарницком районе Киева и момент прилета зафиксировали очевидцы. Это было утро — и в то время большинство жильцов дома были дома в своих квартирах.
Елена, которая собиралась на работу. Неля с маленькой Миланой, которые спали. Людмила с мужем пили чай.
Попадание БПЛА произошло на уровне 11-12 этажей, после чего там поднялся пожар. На место оперативно прибыли спасатели. Возгорание ликвидировали и спасли 23 человека. ГСЧС оказывали помощь и людям и тем, кто не в состоянии самостоятельно позаботиться о себе.
В самом доме в результате атаки — разрушенные стены, разбитый фасад, выбитые окон и балконы, несколько жилищ выгорели.
Части фасада, обломки стекла и выбитых окон лежат рядом с домом, тем временем водители осматривают свои изуродованные автомобили, которые повредили обломками беспилотника.
Пока спасатели ГСЧС изымали опасные конструкции, разбирали завалы, а криминалисты исследовали обломки БПЛА, сами жители ждали во дворе возможность попасть в свои дома.
Взрывной волной после удара дрона повредило окна и в других домах и магазинах вокруг.
«Люди сейчас пытаются убраться — подметают эти обломки стекла и убирают части окон, также здесь на месте развернуть правоохранители уже оперативный штаб, где можно оставить заявку жителям пострадавших квартир», — говорят местные.