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"Красная" и "желтая" тревоги в Киеве: что известно о новой системе оповещения, как будет работать транспорт и ТРЦ
Запрет массовых мероприятий, сокращение комендантского часа и автобусные маршруты с вокзала — новые правила в условиях ухудшения ситуации в столице, которые уже принял Совет обороны Киева.
10-го сентября комендантская в Киеве продлится с часу ночи до пяти утра, то есть на час меньше. По-новому будет двигаться и общественный транспорт — курсировать на час дольше. А из-за многочисленных задержек поездов во время тревог город организует четыре автобусных маршрута для пассажиров с Центрального железнодорожного вокзала во время комендантского часа.
Тревоги же разделят по опасности. «Желтый» уровень — атака дронов. «Красный» — ракетный или комбинированный удар. Во время дроновой опасности без ограничений будет курсировать зеленая ветвь столичной подземки. А «красную» будут дублировать автобусы.
Также во время воздушной тревоги будет разрешено движение по Южному мосту, но с технологическим перекрытием на пол часа после объявления тревоги и на пол часа после отбоя. Государственные учреждения и оказывающие социальные услуги при «желтой» опасности будут работать. А вот все развлекательные и спортивные мероприятия на открытых территориях и в постройках, где нет укрытий, запретили.
Подробнее об обновлении правил безопасности рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев в эфире ТСН.
Новая система оповещения в Киеве
По словам Пантелеева, новая система оповещения уже работает, а некоторые ее элементы заработают с 10 сентября.
«Подавляющее большинство, более 70 процентов города, слышат обновленный формат СРН», — отметил он.
Громкоговорители разделяют сигнал на «желтый», когда есть угроза исключительно дронов, и «красный» — когда речь идет о массированной дроновой, ракетной или комбинированной атаке.
Также в Киеве заработала цифровая система, по которой киевляне получают push-сообщения с оперативной информацией об уровне опасности.
Как будут работать ТРЦ и другие заведения
Что касается работы торговых центров и других коммерческих объектов, то ключевым фактором является наличие укрытия.
«Те объекты, которые имеют укрытие, соответственно, могут работать во время желтого уровня угрозы», — пояснил Пантелеев.
Для других объектов предусмотрен трехмесячный срок решения вопроса обустройства укрытия. Также учитывается мнение коллектива: заведение должно провести соответствующее собрание, и по решению трудового коллектива может не продолжать работу во время «желтого» уровня угрозы.
По словам заместителя председателя КГГА, это временная мера, которая должна мотивировать бизнес обеспечивать условия безопасности для работников и посетителей.
«Мы считаем, что это такая мотивационная мера с точки зрения поддержки бизнеса и создания предпосылок для обеспечения безопасности, как посещающих торговые заведения, так и тех, кто там работает», — сказал он.
Как изменится движение транспорта во время тревог
В Киеве также изменяют подход к организации движения во время воздушных тревог.
Пантелеев рассказал, что утром 9 сентября «зеленая» ветка метро, объединяющая левый и правый берег, будет работать во время «желтого» уровня угрозы в тестовом режиме. С 10 сентября это должно происходить уже на постоянной основе.
«Во время желтого уровня угрозы эта ветвь не будет останавливаться», — отметил он.
По его словам, это должно улучшить логистику между левым и правым берегами Киева.
Также с 3 сентября ночью беспрепятственно передвигается грузовой транспорт — фуры. Это должно уменьшить нагрузку на трафик в дневное время.
Изменения касаются и мостов. Свободным остается движение, кроме Южного моста и Троещинско-Воскресенского путевого перехода.
На Южном мосту при объявлении воздушной тревоги и после ее отбоя будут применяться ограничения. Приблизительно 30 минут будет необходимо для проведения соответствующих технологических процедур, после чего будут открывать мост.
Аналогичный подход впоследствии будет применен и к Троещинско-Воскресенскому переходу. Пока с правого берега на левый этот переход будет закрыт, а через неделю там также будут введены 30-минутный таймаут во время объявления или отбоя воздушной тревоги.
«Поэтому движение по мостам также будет более свободным и улучшит трафик», — сказал Пантелеев.
Будет ли дольше работать метро
Сокращение комендантского часа будет означать и продолжение работы общественного транспорта.
«На час будет больше работать метро. И, соответственно, подвязан к метро наземный транспорт», — объяснил Пантелеев.
Таким образом, и наземный транспорт, и метрополитен будут работать на час дольше.
В то же время изменения не будут касаться красной ветки метро. По словам Пантелеева, она будет работать в том же режиме, что и до введения новых правил.
Временные изменения, из-за которых пассажиры сейчас могут просить оставлять вагоны на станции «Крещатик», а не на «Арсенальной», не является новым постоянным правилом.
«Изменений в красной ветке метрополитена не будет», — подчеркнул он.
Во время желтого уровня угрозы красная ветвь также будет прекращать работу в надземной части — там, где завершается тоннель.
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