ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

Удар по КПП на границе: соседняя страна сделала заявление

В МИД Молдовы подчеркнули, что страна солидарна с Украиной и осуждает российские атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на КПП.

Атака на КПП.

Соседняя Молдова осудила российские атаки на Украину, в частности, на пункт пропуска «Старокозачее», который находится в непосредственной близости от границы. Заметим, ККП граничит с молдавской деревней Тудора.

Об этом говорится в сообщении молдавского МИД.

«В результате этих нападений зафиксированы погибшие и раненые, в том числе среди украинских пограничников. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем быстрого выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве напомнили, что накануне за пределами села Старые Михайляне Рышканского района зафиксировали падение БПЛА. На месте обнаружили обломки дрона, характеристики которого сродни типу «Герань». В результате столкновения произошел взрыв.

Кишинев отметил солидарность с Украиной и осудил атаки, «которые ставят под угрозу жизнь людей и безопасность общин в приграничной зоне».

«Военные действия, происходящие в непосредственной близости от нашей страны, представляют прямую угрозу безопасности Молдовы и ее граждан. Эти инциденты еще раз демонстрируют серьезные последствия войны агрессии РФ против Украины и риски, которые она создает для безопасности Республики Молдова и региональной стабильности», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью против 9 сентября Россия атаковала КПП на границе с Молдовой. Речь идет о международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Староказаче» в Одесской области. БпЛА попали по инфраструктуре и близлежащей территории. По предварительным данным, по меньшей мере два человека погибли.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie