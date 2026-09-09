Удар по КПП на границе: соседняя страна сделала заявление

Атака на КПП.

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Соседняя Молдова осудила российские атаки на Украину, в частности, на пункт пропуска «Старокозачее», который находится в непосредственной близости от границы. Заметим, ККП граничит с молдавской деревней Тудора.

Об этом говорится в сообщении молдавского МИД.

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«В результате этих нападений зафиксированы погибшие и раненые, в том числе среди украинских пограничников. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем быстрого выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

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В то же время в ведомстве напомнили, что накануне за пределами села Старые Михайляне Рышканского района зафиксировали падение БПЛА. На месте обнаружили обломки дрона, характеристики которого сродни типу «Герань». В результате столкновения произошел взрыв.

Кишинев отметил солидарность с Украиной и осудил атаки, «которые ставят под угрозу жизнь людей и безопасность общин в приграничной зоне».

«Военные действия, происходящие в непосредственной близости от нашей страны, представляют прямую угрозу безопасности Молдовы и ее граждан. Эти инциденты еще раз демонстрируют серьезные последствия войны агрессии РФ против Украины и риски, которые она создает для безопасности Республики Молдова и региональной стабильности», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью против 9 сентября Россия атаковала КПП на границе с Молдовой. Речь идет о международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Староказаче» в Одесской области. БпЛА попали по инфраструктуре и близлежащей территории. По предварительным данным, по меньшей мере два человека погибли.

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