Удар по КПП на кордоні: сусідня країна зробила заяву

Атака на КПП. / © ДПСУ

Реклама

Сусідня Молдова засудила російські атаки на Україну, зокрема на пункт пропуску «Старокозаче», що у безпосередній близькості від кордону. Зауважимо, ККП межує з молдовським селом Тудора.

Про це йдеться у повідомленні молдовського МЗС.

Реклама

«В результаті цих нападів зафіксовано загиблих та поранених, зокрема серед українських прикордонників. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо швидкого одужання пораненим», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Водночас у відомстві нагадали, що напередодні за межами села Старі Михайляни Ришканського району зафіксували падіння БпЛА. На місці виявили уламки дрона, характеристики якого схожі на типу «Герань». Унаслідок зіткнення стався вибух.

Кишинів наголосив на солідарності з Україною і засудив атаки, «які ставлять під загрозу життя людей та безпеку громад у прикордонній зоні».

«Військові дії, що відбуваються в безпосередній близькості від нашої країни, становлять пряму загрозу безпеці Молдови та її громадян. Ці інциденти вкотре демонструють серйозні наслідки війни агресії РФ проти України і ризики, які вона створює для безпеки Республіки Молдова і регіональної стабільності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі проти 9 вересня Росія атакувала КПП на кордоні з Молдовою. Йдеться про міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче» в Одеській області. БпЛА влучили по інфраструктурі та прилеглій території. За попереднімит даними, щонайменше двоє осіб загинули.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів