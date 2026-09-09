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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Кейт зачарувала образом в перший день навчання її сина принца Джорджа в Ітоні

Принцеса Уельська, як горда мати, супроводжувала вчора свого старшого сина — принца Джорджа — у його перший навчальний день в Ітоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Кейт із сином принцом Джорджем

Принцеса Кейт із сином принцом Джорджем / © Getty Images

Її Високість обрала для цього важливого дня вбрання темно-зеленого лісового кольору від Emilia Wickstead, пошите на замовлення. Вбрання було довжини міді, зі струмливим підолом, квадратним вирізом на декольте і поясом на талії, його Кейт доповнила замшевими туфлями-човниками Gianvito Rossi шоколадно-коричневого кольору, сережками Cartier Trinity з білого, жовтого і рожевого золота, вартістю 3 400 євро та кольє з латуні з покриттям із 14-каратного золота Laura Lombardi Portrait, за 188 доларів.

Принцеса Уельська розпустила волосся, зробивши гарне укладання хвилями, і легкий денний макіяж, що відповідає урочистому моменту.

Принцеса Кейт із сином принцом Джорджем / © Getty Images

Принцеса Кейт із сином принцом Джорджем / © Getty Images

Коли вирушать до школи молодші діти Уельських – принцеса Шарлотта і принц Луї і чи супроводжуватимуть їх Кейт з Вільямом, поки не відомо. Вони навчаються в школі Ламбрук, її ж закінчив цього літа і їхній старший брат принц Джордж.

Принцеса Кейт, принц Джордж та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Кейт, принц Джордж та принц Вільям / © Getty Images

Нагадаємо, родина Уельських також поділилася першими офіційними портретами принца Джорджа із коледжу Ітон.

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