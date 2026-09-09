У фраку та білій сорочці: родина Уельських поділилася першими фото принца Джорджа з Ітона

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

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Його батьки Кейт та Вільям Уельські супроводжували 13-річного сина у цей важливий для нього день. Також пізніше сім'я поділилася фотографіями Джорджа у шкільній формі на своїй сторінці у Instagram.

На знімках авторства Метта Портеуса, принц Джордж зображений у характерній формі Ітона. Таку саму носив і його батько принц Вільям, коли у 13 років 1995 року вступив до цього ж коледжу для хлопчиків.

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Як і його батько, принц Джордж дотримуватиметься дрес-коду під час навчання у престижній школі-інтернаті: чорний фрак, жилет, штани в тонку смужку та суворий білий комір.

Дядько Джорджа, принц Гаррі, який почав навчатися в Ітоні 1998 року, у своїх мемуарах 2023 року згадував про складнощі шкільної форми.

"Я навіть не знав, як одягатися вранці", - писав Гаррі у своїй книжці "Запасний". «Кожен ітонець мав носити чорний фрак, білу сорочку без коміра, білий жорсткий комір, прикріплений до сорочки заклепкою, — плюс штани в тонку смужку, важкі чорні туфлі та краватку, яка була не краваткою, а скоріше смужкою тканини, складеною в білий знімний ворот. Гаррі писав, що йому знадобилася «ціла вічність», щоб одягтися першого ранку в школі.

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Прибуття принца та принцеси Уельських разом із принцом Джорджем перегукувалося з першим днем ​​Вільяма в Ітоні у вересні 1995 року, коли тоді ще 13-річного принца супроводжували принцеса Діана та тодішній принц Чарльз.

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Кейт і Вільям з сином Джорджем в Ітоні / © Getty Images

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