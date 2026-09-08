Принцесу Євгенію вперше після пологів заскочили папараці з подругами в Лондоні

Принцеса Євгенія / © Associated Press

Реклама

Трохи більше місяця після народження третьої дитини принцеса Євгенія була сфотографована в Лондоні.

36-річна королівська особа була помічена на вулицях столиці в компанії невідомих друзів, вітаючи їх теплими обіймами, поки вони весело спілкувалися. Знімками поділився журнал Hello!

Реклама

Принцеса Євгенія з дочкою Аделаїдою / © Instagram принцеси Євгенії

На фото видно, що принцеса Євгенія була одягнена у зручний одяг: чорні легінси, вільний чорний топ та картату сорочку, зав'язану на талії. На ній були червоні сонцезахисні окуляри, спортивні кросівки, а волосся було зібране в недбалий пучок.

Реклама

Ймовірно, це була перша зустріч Євгенії з подругами після народження дочки Аделаїди Елізабет Анніни Бруксбенк, яка народилася у Лісабоні.

Серпень і Ернест зі своєю сестрою Аделаїдою / © Instagram принцеси Євгенії

Нагадаємо, у принцеси Йоркської також є двоє старших синів – Август та Ернест. Вона вже ділилася в Instagram фотографіями, на яких старші брати ніжно дбають про маленьку Аделаїду.

Новини партнерів

Новини партнерів