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Принцесу Євгенію вперше після пологів заскочили папараці з подругами в Лондоні
Британську принцесу Євгенію помітили в Лондоні лише через місяць після народження її дочки Аделаїди, яка з’явилася на світ у Португалії.
Трохи більше місяця після народження третьої дитини принцеса Євгенія була сфотографована в Лондоні.
36-річна королівська особа була помічена на вулицях столиці в компанії невідомих друзів, вітаючи їх теплими обіймами, поки вони весело спілкувалися. Знімками поділився журнал Hello!
На фото видно, що принцеса Євгенія була одягнена у зручний одяг: чорні легінси, вільний чорний топ та картату сорочку, зав'язану на талії. На ній були червоні сонцезахисні окуляри, спортивні кросівки, а волосся було зібране в недбалий пучок.
Ймовірно, це була перша зустріч Євгенії з подругами після народження дочки Аделаїди Елізабет Анніни Бруксбенк, яка народилася у Лісабоні.
Нагадаємо, у принцеси Йоркської також є двоє старших синів – Август та Ернест. Вона вже ділилася в Instagram фотографіями, на яких старші брати ніжно дбають про маленьку Аделаїду.