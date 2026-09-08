Принцессу Евгению впервые после родов запечатлели папарацци с подругами в Лондоне

Принцесса Евгения / © Associated Press

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Спустя чуть больше месяца после рождения третьего ребенка принцесса Евгения была сфотографирована в Лондоне.

36-летняя королевская особа, была замечена на улицах столицы в компании неизвестных друзей, приветствуя их теплыми объятиями, пока они весело общались. Снимками поделился журнал Hello!.

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Принцесса Евгения с дочерью Аделаидой / © Instagram принцессы Евгении

На фото видно, что принцесса Евгения была одета в удобную одежду: черные леггинсы, свободный черный топ и клетчатую рубашку, завязанную на талии. На ней были красные солнцезащитные очки, спортивные кроссовки, а волосы были собраны в небрежный пучок.

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Вероятно, это была первая встреча Евгении с подругами после рождения дочери Аделаиды Элизабет Аннины Бруксбэнк, которая родилась в больнице в Лиссабоне.

Август и Эрнест со своей сестрой Аделаидой / © Instagram принцессы Евгении

Напомним, у принцессы Йоркской также есть двое старших сыновей – Август и Эрнест. Она уже делилась в Instagram фотографиями, на которых старшие братья нежно заботятся о маленькой Аделаиде.

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