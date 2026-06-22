Принцесса Евгения очаровала снимками детей с их отцом Джеком в честь праздника

Принцесса Евгения / © Associated Press

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Принцесса Йоркская поздравила своего мужа ранее не публиковавшимися семейными фотографиями и трогательным посланием в соцсети.

В Instagram принцесса Евгения опубликовала две милые фотографии, запечатлевшие тесную связь Джека Бруксбэнка с детьми, чтобы отметить его роль, как отца.

Джек Бруксбэнк с сыновьями Эрнестом и Августом / © Instagram принцессы Евгении

На одном из снимков 40-летний мистер Бруксбэнк идет рука об руку с сыновьями пары, четырехлетним Августом и двухлетним Эрнестом, во время семейной прогулки. На этом непринужденном снимке троица запечатлена со спины, когда они прогуливались под деревьями в солнечный день.

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На второй фотографии запечатлен не менее трогательный момент со свадебного торжества: Джек присел на корточки на церковной скамье, чтобы развлечь одного из своих сыновей. В окружении раскрасок, наклеек на футбольную тематику и игрушек малыш был полностью поглощен происходящим, в то время как отец сосредоточил все свое внимание на нем.

Джек Бруксбэнк с сыном / © Instagram принцессы Евгении

«С Днем отца самого лучшего из лучших... и главного детского аниматора на свадьбе моей лучшей подруги тоже», — написала она. «Лучшего папы и желать нельзя», - добавила Евгения.

Напомним, сейчас принцесса Йоркская ждет третьего ребенка.

Аналогичным снимком с похожей подписью вчера поделилась и Меган Маркл. Она показала новое фото Гарри с их детьми Арчи и Лилибет.

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