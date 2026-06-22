Курс валют на 23 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на вторник, 23 июня

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США не изменилась и составляет 44,90 грн. В то же время показатели евро и злотого изменились: потеряли 5 и 3 копейки соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 44,90 (±0 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,41 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,04 (-3 коп.).

Как мы писали, в течение следующей недели валютный рынок Украины, по прогнозу банкира Тараса Лесового, будет оставаться относительно стабильным без резких колебаний. Доллар, вероятно, будет торговаться в рамках установившегося коридора, в то же время евро будет определяться динамикой мировой пары EUR/USD. Основное влияние на курс окажут баланс спроса и предложения и интервенции Нацбанка. В целом эксперт не ожидает существенных сюрпризов на рынке валюты.

Новости партнеров