Деньги за реальное состояние здоровья: Совет меняет логику начисления соцпомощи раненым ветеранам

Выплаты ветеранам

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Украинский парламент рассматривает инициативу, которая может существенно изменить подход к социальной поддержке ветеранов с тяжелыми последствиями ранений. Речь идет о попытке перейти к более точной, «привязанной к реальному состоянию здоровья» модели помощи. Комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов уже поддержал законопроект №15267 и рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Шаг в зал парламента

Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов рассмотрел проект закона «О социальной поддержке ветеранов войны с существенной потерей функциональности вследствие защиты Родины от вооруженной агрессии Российской Федерации» (регистр. №15267).

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По итогам обсуждения депутаты поддержали рекомендацию включить документ в повестку сессии и принять его за основу.

Помощь не «по статусу», а по реальным последствиям

Ключевая идея документа заключается в изменении самой логики социальной поддержки ветеранов. Законопроект предлагает отойти от статусного подхода и ввести модель, где главным критерием становится степень потери профессиональной трудоспособности.

Речь идет о ветеранах, которые в результате боевых действий получили ранения, контузии, увечья или заболевания и имеют существенные ограничения в повседневном функционировании. Для них предлагается установить отдельный правовой режим социальной поддержки.

Новая категория ветеранов

Законопроект вводит отдельную категорию — ветераны войны с существенной потерей функциональности. К ней относятся лица, которым определен процент потери профессиональной трудоспособности, полученной в результате защиты Украины.

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Именно этот показатель становится центральным критерием для назначения помощи, фактически приближающей систему медико-социальной оценки реального состояния человека, а не только формального статуса инвалидности.

Выплаты, привязанные к средней зарплате: 80% или полная сумма

Одной из ключевых новаций является введение ежемесячного государственного социального пособия, размер которого напрямую зависит от степени потери трудоспособности.

Если она составляет от 66% до 84%, предусмотрена выплата в размере 80% среднемесячной заработной платы в Украине за предыдущий год. При потере более 84% — 100% средней зарплаты.

Таким образом, предлагается фактически «привязать» поддержку среднему экономическому показателю в стране, а не фиксированным социальным стандартам.

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Кто и как будет платить?

Администрирование выплат планируется возложить на Министерство по делам ветеранов Украины с использованием Единого государственного реестра ветеранов войны. Это означает переход к максимально цифровизированной модели учета и назначению помощи.

Заявление на получение выплат можно будет подавать через электронные сервисы, в частности через мобильное приложение Действие, которое должно упростить доступ к программе для ветеранов, в том числе находящихся за границей.

Репарации вместо бюджета

Особое внимание в законопроекте уделено источникам финансирования. Предполагается, что выплаты могут производиться не только из государственного бюджета, но и за счет репараций, конфискованных активов или других взысканий из Российской Федерации.

В таких случаях помощь может предоставляться независимо от того, получает ли лицо другие социальные выплаты или пенсию. Это создает альтернативный финансовый контур для поддержки пострадавших ветеранов.

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В ходе рассмотрения депутаты подчеркнули, что предложенная модель позволяет более точно учитывать последствия ранений и реальное состояние человека. По их мнению, ключевым является не формальный статус, а фактическое влияние потери функциональности на повседневную жизнь и работоспособность.

Именно это, по логике инициативы, должно сделать систему более справедливой и адресной.

От идентификации к ограничениям

Отдельно документ регулирует ряд процедурных вопросов. В частности, речь идет о порядке перерасчета помощи в случае изменения степени потери трудоспособности, основания для прекращения или возобновления выплат, а также механизма возврата чрезмерно полученных средств.

Предусмотрены и специальные правила для находящихся за рубежом ветеранов: они должны проходить ежегодную физическую идентификацию до 31 декабря.

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Также определены ограничения по обращению взыскания на эти выплаты — в большинстве случаев они защищены, за исключением алиментов или возмещения вреда здоровью.

Как появилась идея новой модели поддержки?

Как сообщалось ранее, законопроект №15267 от 22 мая 2026 года был разработан как ответ на ограничение действующей системы социального обеспечения.

В настоящее время она в основном базируется на пенсионных и страховых механизмах и не учитывает в полном объеме степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах. Именно этот подход предлагается изменить.

Документ также предусматривает внесение изменений в ряд законов, в частности о социальном страховании, реабилитации лиц с инвалидностью и исполнительном производстве, чтобы согласовать новую систему с действующей правовой базой.

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Что дальше?

В случае принятия законопроекта в целом, Украина получит отдельный механизм ежемесячной поддержки ветеранов с тяжелыми последствиями ранений, который будет привязан к степени потери трудоспособности и средней зарплаты в стране.

Фактически речь идет о попытке сформировать новую архитектуру социальной защиты ветеранов — более дифференцированную, цифровую и ориентированную на реальное состояние здоровья человека.

Напомним, в Украине ввели новую финансовую помощь для военнослужащих или членов их семей, пострадавших в результате вражеских атак. Речь идет об единовременной денежной выплате в размере 5000 гривен. Средства выделяют за ранения, контузию или увечья, которые были подвергнуты обстрелам.

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