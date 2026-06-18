Королева в мятном пальто, а король - сером фраке: Камилла и Чарльз снова прибыли в Аскот

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Сегодня Ее Величество снова выбрала для выхода в свет светлый наряд. На ней было мятное платье-пальто от Fiona Clare, шляпа Philip Treacy в тон, в руках сумка Lady Dior и обула она снова туфли на низком каблуке из замши и атласа от Сhanel.

Образ королевы дополнили бриллиантовая брошь в виде ракушки королевы-матери Елизаветы, браслет-бандо от Сartier тоже королевы-матери Елизаветы, бриллиантовые серьги-капли королевы Елизаветы II и тонкая золотая цепочка на шее. Камилла сделала укладку и макияж.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз III был в светло-сером фраке, дополнив его белой рубашкой, светлым галстуком и василькового цвета жилетом. В нагрудном кармане фрака монарх носил платок и был в черной шляпе-цилиндре.

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Два предыдущих дня на Royal Ascot король и королева также блистали в похожих светлых образах.

Король Чарльз и королева Камилла во второй день Аскота / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла в первый день Аскота / © Getty Images

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